НАБУ каже про викриття конвертаційного центру з оборотом 15 млрд грн, до нього причетне екскерівництво ДПС

Національне антикорупційне бюро заявило про спільне з СБУ викриття колишніх очільника Державної податкової служби України та заступницю начальника Головного управління ДПС у Полтавській області на зловживанні службовим становищем в інтересах злочинної організації.

Як повідомляє пресслужба бюро, наразі про підозру повідомили 11 особам.



За даними слідства, учасники організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів.

У НАБУ заявляють, що механізм злочину передбачав:

- складання підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;

- реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;

- використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

За даними антикорупційного бюро, протягом 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а «схемний» податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.



Як стверджують у НАБУ, слідство встановило, що тогочасний в.о. голови Державної податкової служби України сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру.

За даними бюро, внаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.

Правоохоронці не повідомляють прізвища очільника ДПС, однак, у СБУ стверджують, що особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби, зокрема у 2021 році була в.о. голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. У цей період у Податкової служби змінилося три керівника.

Державна податкова служба на це повідомлення наразі не реагувала.



