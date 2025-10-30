Ексдиректор «Укренерго» Кудрицький вийшов із СІЗО після внесення застави

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян підтвердила внесення застави за колишнього голову правління компанії «Укренерго» Володимира Кудрицького на суму 13,7 мільйона гривень застави. Про це вона вказала в ефірі телемарафону 30 жовтня.

«Наскільки мені відомо, дійсно, за ексочільника «Укренерго» було внесено заставу», – сказала вона.

За повідомленнями в медіа, Кудрицький вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави. Про це, зокрема, повідомила в соцмережах його дружина Олександра Ястремська. Також про це журналістам повідомив адвокат Кудрицького Микола Грабик.

Раніше медіа повідомили, що за колишнього очільника енергетичної компанії «Укренерго» Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі майже 14 мільйонів гривень.





Печерський районний суд Києва 29 жовтня взяв під варту Володимира Кудрицького, якого підозрюють у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано до 26 грудня. Також суд призначив йому заставу – 13,7 мільйона гривень.

Кудрицький підозру називає «абсурдною і необґрунтованою».

Про затримання співробітниками ДБР Володимира Кудрицького стало відомо 28 жовтня.

За даними ДБР, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії, на той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго». У бюро стверджують, що за результатами закупівель було укладено два договори на понад 68 млн грн, потім держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які, за даними ДБР, спільники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання.

Колишньому голові правління «Укренерго» повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

Згодом Володимир Кудрицький у коментарі Радіо Свобода повідомив, що його статус у кримінальному провадженні – свідок. За його словами, справа стосується подій 2025 року, коли він уже не працював у компанії.

У вересні минулого року більшість членів наглядової ради вирішили достроково припинити повноваження голови «Укренерго» Володимира Кудрицького. Він заявив, що в анонімних телеграм-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута кампанія з дискредитації «Укренерго».



