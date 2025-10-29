Cуд взяв під варту колишнього очільника «Укренерго» Кудрицького

Печерський районний суд Києва взяв під варту колишнього очільника «Укренерго» Володимира Кудрицького, якого підозрюють у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано до 26 грудня. Також суд призначив йому заставу – 13,7 мільйона гривень.

Це судове рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

«Рішення суду ухвалене на підставі матеріалів, які не доводять жодного ризику застосування до Кудрицького запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави», – прокоментував адвокат Микола Грабик.

Він також заявив, що захист оскаржуватиме це рішення суду.

Кудрицький підозру відкидає, заявивши у суді, що вона є «абсурдною і необґрунтованою».

Напередодні стало відомо про затримання співробітниками ДБР Володимира Кудрицького.

За даними ДБР, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії, на той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго». У бюро стверджують, що за результатами закупівель було укладено два договори на понад 68 млн грн, потім держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які, за даними ДБР, спільники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання.

Колишньому голові правління «Укренерго» повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

21 жовтня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшук у Кудрицього. За даними ЗМІ, обшуки відбулися також в «Укренерго» та організаціях, яких можуть бути причетними до незаконної схеми заволодіння коштами під час прокладання електромагістралей.

Згодом Володимир Кудрицький у коментарі Радіо Свобода повідомив, що його статус у кримінальному провадженні – свідок. За його словами, справа стосується подій 2025 року, коли він уже не працював у компанії.

У вересні минулого року більшість членів наглядової ради вирішили достроково припинити повноваження голови «Укренерго» Володимира Кудрицького. Він заявив, що в анонімних телеграм-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута кампанія з дискредитації «Укренерго».