У ДБР підтвердили затримання колишнього керівника «Укренерго»

Працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену та затримало колишнього голову правління «Укренерго» за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства «НЕК «Укренерго», повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

У ДБР прізвища затриманого не повідомляють, але раніше ЗМІ писали про затримання Володимира Кудрицього.

За даними слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії, на той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго».

«За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання», – йдеться у повідомленні.

У бюро також заявляють про встановлені факти підроблення документів, які подавалися для держреєстрації юридичної особи, що використовувалася у схемі.

У ДБР стверджують, що організував схему львівський бізнесмен, якого ДБР вже раніше викрило на закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд гривень.



Львівському бізнесмену повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (в організації шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом КК України. Колишнього голову правління затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

У ДБР кажуть, що готують клопотання до суду про обрання експосадовцю «Укренерго» запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

21 жовтня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшук у Кудрицього. За даними ЗМІ, обшуки відбулися також в «Укренерго» та організаціях, яких можуть бути причетними до незаконної схеми заволодіння коштами під час прокладання електромагістралей.

Згодом Володимир Кудрицький у коментарі Радіо Свобода повідомив, що його статус у кримінальному провадженні – свідок. За його словами, справа стосується подій 2025 року, коли він уже не працював у компанії.

Читайте також: Кудрицький заявив, що його звільнення з посади голови «Укренерго» не повʼязане із захистом підстанцій

У вересні минулого року більшість членів наглядової ради вирішили достроково припинити повноваження голови «Укренерго» Володимира Кудрицького. Він заявив, що в анонімних телеграм-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута кампанія з дискредитації «Укренерго».

Після цього голова наглядової ради «Укренерго» Даніель Доббені та член наглядової ради Педер Андерсен подали заяви про дострокове припинення повноважень і заявили, що «рішення про дострокове звільнення керівника «Укренерго» є політично вмотивованим а, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав».

Раніше українські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки звернувся до голови правління «Укренерго» з вимогою написати заяву про звільнення за власним бажанням через, нібито, поганий захист обʼєктів «Укренерго». Кудрицький написав у своєму фейсбуці, що його звільнення не повʼязане із захистом обʼєктів.