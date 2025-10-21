ДБР проводить обшук в екскерівника «Укренерго» Кудрицього – ЗМІ

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшук у колишнього керівника «Укренерго» Володимира Кудрицього, повідомляє низка українських медіа з посиланням на свої джерела.

За даними ЗМІ, слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії.

Повідомляється, що обшуки проходять також в «Укренерго» та організаціях, яких можуть бути причетними до незаконної схеми заволодіння коштами під час прокладання електромагістралей.

Офіційної інформації щодо проведення цих слідчих дій наразі немає. Кудрицький їх також не коментував.

У вересні минулого року більшість членів наглядової ради вирішили достроково припинити повноваження голови «Укренерго» Володимира Кудрицького. Він заявив, що в анонімних телеграм-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута кампанія з дискредитації «Укренерго».

Після цього голова наглядової ради «Укренерго» Даніель Доббені та член наглядової ради Педер Андерсен подали заяви про дострокове припинення повноважень і заявили, що «рішення про дострокове звільнення керівника «Укренерго» є політично вмотивованим а, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав».

Раніше українські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки звернувся до голови правління «Укренерго» з вимогою написати заяву про звільнення за власним бажанням через, нібито, поганий захист обʼєктів «Укренерго». Кудрицький написав у своєму фейсбуці, що його звільнення не повʼязане із захистом обʼєктів.