САП: суд взяв під варту двох фігурантів справи про дрони із можливістю виходу під заставу

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжні заходи двом представникам приватних фірм у справі про ймовірні розкрадання на закупівлях дронів для війська, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура 30 жовтня.

За повідомленням, суддя частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджені прокурором САП, та застосував запобіжні заходи до двох підозрюваних у справі.

«Так, рішенням суду до двох представників приватних компаній застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 12 млн грн та 15 млн грн відповідно», – повідомляє прокуратура.

28 жовтня НАБУ і САП повідомили про підозру двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній. За даними слідства, в 2023 року Держспецзв’язку отримало 30 мільярдів гривень на закупівлю безпілотників. Водночас керівник одного з департаментів, за даними слідства, закупив 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за завищеними цінами.

Слідчі оцінюють збитки бюджету України на суму понад 90 мільйонів гривень.



