Українські військові повідомили про ураження в окупованому Криму місця зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер». Це перший відомий випадок за весь час російсько-української війни. Росія використовує цей ОТРК для обстрілів об’єктів енергетики України, зауважувала українська влада, ракети не завжди вдається збити. Що це за комплекс і де на Кримському півострові ховаються «Іскандери», з’ясовували журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Сили спеціальних операцій (ССО) відзвітували про удар по військовому об'єкту на території анексованого Криму. Згідно з опублікованим повідомленням ССО, дронами FP-2 було атаковано місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» у районі села Пасічне Білогірського району.

Як заявляють українські військові, на місці влучання були зафіксовані потужні вибухи. Про те, коли саме була здійснена атака, не уточнюється.

Це перший відомий випадок атаки по російських «Іскандерах» в окупованому Криму. Ці комплекси перебувають на озброєнні 31-ї дивізії ППО 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу Росії, що дислокується в Криму.

«Запускають ракети і ховаються»

Російські військові регулярно запускають ракети «Іскандер» із окупованого Росією українському Криму по військових цілях та інфраструктурних об'єктах в Україні, зафіксували українські військові.

Так, Повітряні сили ЗС України повідомили, що в ніч на 18 лютого РФ атакувала з Криму однією балістичною ракетою «Іскандер-М». У ніч на 17 лютого також були пуски «Іскандер-М» із Кримського півострова.

Збивати балістичні ракети «Іскандер-М» може лише американський зенітний ракетний комплекс Patriot. Але й йому це не завжди вдається.

Наприклад, у ніч на 17 лютого були випущені чотири ракети «Іскандер-М» із Криму та Ростовської області РФ. Жодну з них не збили.

Для перехоплення балістичних ракет росіян комплексу ППО Patriot потрібно бути в потрібний час саме в тому місці, яке намагається атакувати противник, заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Зрозуміло, що перехоплювати балістику може система Patriot, їй треба бути в потрібний час у потрібному місці, там, де ворог цілить балістикою. Іноді вдається перехоплювати, коли є така можливість, ну а цього разу, на жаль, не вдалося», – пояснив Юрій Ігнат.

Є й інші складнощі в перехопленні балістичних ракет цього типу.

Ракети «Іскандер-М», які атакують за балістичною траєкторією, були вдосконалені, модернізовані

У травні минулого року повідомлялося, що росіяни модернізували ракети «Іскандер-М», і тепер вони відстрілюють радіолокаційні пастки та змінюють траєкторію.

«Ракети «Іскандер-М», які атакують за балістичною траєкторією, були вдосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час заходу на ціль. Відповідно, системи Patriot, які мають перехоплювати ціль, можуть не так ефективно спрацьовувати, як нам того хотілося б», – пояснив тоді Юрій Ігнат.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ також додав, що росіяни вдосконалили балістичні ракети таким чином, що ті можуть змінювати траєкторію польоту.

«Є політ балістичної ракети за такою квазібалістичною траєкторією: ніби падає, а здійснює маневри. Тоді системі Patriot важче передбачити ту точку, куди впаде ракета», – розповів Ігнат.

Військовий також додав, що здійснена росіянами модернізація ускладнює роботу ППО, але не робить її неможливою.

Знищити «іскандери» легше в місцях базування, де вони перебувають триваліший час, ніж на пускових позиціях

Військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ вважає, що знищувати треба комплекси «Іскандер» у місцях їхнього базування в Криму, хоча зробити це досить складно. Про це він на умовах анонімності розповів Крим.Реалії.

«Росіяни застосовують логічну тактику: приблизно 90% атак здійснюються вночі, що ускладнює агентурну та супутникову розвідку з відстеження переміщень на пускові позиції. Крім цього, постійно змінюються місця, де ховають ЗРК «Іскандер». Загалом це виглядає так: виповз із лігва, запустив ракети і знову сховався в «нору». Але знищити «іскандери» легше в місцях базування, де вони перебувають триваліший час, ніж на пускових позиціях», – пояснив експерт.

За словами підполковника запасу, пуски ракет «Іскандер-М» здійснюються з районів Красноперекопська, Джанкоя та мису Тарханкут. Останнім часом було багато повідомлень про запуск «іскандерів» з мису Херсонес у Севастополі, а також із Сімферопольського району.

У них величезна територія, десятки боксів для техніки та ангарів – можна легко приховати від української розвідки ЗРК «Іскандер»

«Мис Херсонес – зручна точка запуску. А ще там у бухті Козачій дислокується 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту РФ. У них величезна територія, десятки боксів для техніки та ангарів – можна легко приховати від української розвідки ЗРК «Іскандер». Тут допомогу можуть надати лише агенти всередині самої бригади, у такому разі можна буде завдати прицільного удару по сховищу», — пояснює офіцер запасу.

Військовий експерт із Криму називає дуже успішною атаку Сил спеціальних операцій по ОТРК «Іскандер» у селі Пасічне в Криму, адже для її здійснення треба було провести велику роботу з виявлення місця зберігання «іскандерів».

Раніше лише один раз повідомлялося про ураження установок ОТРК «Іскандер».

Генеральний штаб ЗСУ 5 червня 2025 року повідомив, що українські військові завдали удару по району зосередження підрозділу ракетних військ Росії у прикордонній Брянській області. «Уражено установки ОТРК «Іскандер», – заявили в Генштабі.

За його даними, йшлося про підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ, розміщений у районі міста Клинці Брянської області.

«Завдяки ефективній дорозвідці та злагодженій роботі підрозділів ЗСУ та СБУ цілі були успішно уражені. Одна російська пускова установка здетонувала, ще дві, з великою ймовірністю, пошкоджені», – йшлося у повідомленні.

«Згідно з даними російського видання ASTRA, внаслідок удару загинули вісім російських військових, ще п'ятеро були поранені. Пізніше український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що, за його даними, в результаті атаки загинули 14 російських військовослужбовців, а не 8. Він також опублікував повний список, як стверджується, загиблих та фото деяких із них.

Також Генштаб Збройних сил України заявив 4 жовтня 2025-го, що «Сили оборони уразили в Курській області ... транспортно-заряджальну машину зі складу ОТРК «Іскандер».

Може нести ядерну зброю

Уперше ракетний комплекс «Іскандер» був представлений у серпні 1999 року. Основне призначення ракетних комплексів цього типу – завдання ударів по найважливіших об'єктах противника, що прикриваються засобами ППО, на відстані до 500 км бойовою частиною масою 480 кг.

«Іскандер» є основою для ракетного комплексу «Кинджал». ОТРК «Іскандер» може використовувати для ураження цілей такі типи бойових частин: осколково-фугасну, бетонобійну, касетну та ядерну. Можливе також застосування спеціальних БЧ під специфічні завдання. Припускається, що він може бути засобом доставки тактичної ядерної зброї.

До складу комплексу входять шість типів машин:

самохідна пускова установка (СПУ) 9П78-1 – призначена для зберігання, транспортування, підготовки та запуску по цілі двох ракет;

транспортно-заряджальна машина (ТЗМ) 9Т250/9Т250Е – призначена для транспортування додаткових двох ракет і заряджання СПУ;

командно-штабна машина (КШМ) 9С552 – призначена для управління всім комплексом «Іскандер»;

машина регламенту та технічного обслуговування (МРТО) – призначена для перевірки бортової апаратури ракет і приладів, для проведення поточного ремонту;

пункт підготовки інформації (ППІ) 9С920, КАМАЗ 43101 – призначена для визначення координат цілі та підготовки польотних завдань для ракет із подальшою їх передачею на СПУ. ППІ спряжений із засобами розвідки та може отримувати завдання і призначені цілі з усіх необхідних джерел, зокрема із супутника, літака або БПЛА. Розрахунок – 2 особи;

машина життєзабезпечення (МЖО).

Окрім балістичних ракет «Іскандер-М», ОТРК може запускати крилаті ракети «Іскандер-К». Останні схожі за своїми характеристиками на «Калібр», і Сили оборони України їх успішно збивають.

За оцінкою ГУР МО України, російський ВПК здатний щомісяця виробляти 60–70 ракет «Іскандер-М» і 20–30 ракет «Іскандер-К».

За оцінкою журналу The Military Balance, станом на 2024 рік у Росії перебували на озброєнні 162 ОТРК «Іскандер-М», із них 150 – у Сухопутних військах і 12 – у ВМФ.

Одна балістична ракета «Іскандер-М» коштує приблизно 3 млн доларів, а крилата ракета «Іскандер-К» – до 1 млн доларів.

На початку 2016 року Вірменія стала першою країною, яка купила «Іскандери» у Росії. Орієнтовна вартість чотирьох придбаних ракетних комплексів – від 70 до 100 мільйонів доларів.