Дешевше, ефективніше чи омана? Експерти про надводні дрони і військово-морські бази РФ

Російські засоби масової інформації пишуть, що захист бази Чорноморського флоту Росії в окупованому РФ українському Севастополі посилять безекіпажними катерами. У соцмережах публікують відео проведення випробувань морських дронів, а також імовірної бази їх розміщення. Відомості про це, а також коментарі фахівців зібрали журналісти проєкту Крим.Реалії.

Безекіпажні катери (БЕК) почали використовувати для захисту пунктів базування кораблів Військово-морського флоту Росії. Відповідні підрозділи створені у складі військово-морських баз, пише російське видання «Известия» з посиланням на джерела.

«Завдання БЕКів – патрулювання акваторії, а в разі потреби – відбиття атаки ворожих безекіпажних катерів та більших надводних об'єктів. На озброєння вже надійшли новітні апарати вітчизняної розробки», – повідомляє видання.

За словами військового експерта капітана 1-го рангу Василя Дандикіна, який надав коментар виданню «Известия», основне завдання БЕКів – знищення противника, що атакує. Крім того, вони можуть вести розвідку.

«Враховуючи, що бази ВМФ у Чорному морі регулярно стають цілями атак морських дронів, подібні заходи безпеки можуть бути задіяні і в Севастополі – одному з ключових пунктів базування флоту», – зазначає севастопольське видання Forpost.

Телеграм-канал «Кримский ветер» стверджує, що його спостерігачі зафіксували в Севастополі базу, на якій, імовірно, проводилися випробування морських безпілотників.

«Випробувальна база російських БЕК (безекіпажних катерів) розташована на Північній стороні Севастополя на базі відпочинку ім. Мокроусова. Випробування БЕК проводилися із залученням водолазів. На території були помічені представники розробника та виробника», – пише телеграм-канал і публікує відповідні фотографії.

Зазначається, що база оснащена причалами та посилено охороняється. Вогневі точки розміщені по периметру, є пости на дахах будівель і причалах, патрулі переміщуються територією, організоване відеоспостереження.

База відпочинку ім. Мокроусова, де помічені безекіпажні катери, розташована за 4 км від входу в Севастопольську бухту, в якій розміщуються не виведені до Новоросійська кораблі ЧФ РФ.

Прикриття

Ідею використання морських безпілотників для патрулювання акваторії та відбиття атак противника обговорюють як російські, так і українські експерти.

Катер побачить те, що відбувається там, де радар не бачить

Про причину, чому насамперед саме безекіпажні катери мають патрулювати акваторію, розповів російський військовий експерт Дмитро Болтенков.

«Катер побачить те, що відбувається там, де радар не бачить. А якщо встановити гідроакустичне обладнання, він зможе і воду слухати. Разом із дронами БЕК може використовуватися як засіб додаткового огляду виявлених цілей. А за потреби – знищувати підозрілі об'єкти», – зазначив він.

Експерт додав, що радіолокаційна станція бачить надводні цілі лише на певній відстані, а за горизонтом – ні. За словами Болтенкова, винесення точок спостереження за допомогою безекіпажних катерів збільшить поле зору.

«БЕК може вести боротьбу з надводними катерами, а за наявності гідроакустики – і з бойовими плавцями. На нього можна встановити глибинні бомби, протитанкові керовані ракети, ударні дрони-камікадзе», – стверджує російський експерт.

Нещодавня унікальна операція СБУ з ураження підводним дроном російського підводного човна показала, що і в закритій бухті кораблі не захищені

Військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ на умовах анонімності поділився думкою з Крим.Реалії, що застосування безекіпажних катерів для захисту військово-морських баз Росії у Чорному морі свідчить про занепокоєння російського командування ударами Сил оборони України.

«Чорноморський флот РФ майже у повному складі втік із Севастополя до Новоросійська, але й там кораблям немає спокою, вони регулярно зазнають ударів. Нещодавня унікальна операція СБУ з ураження підводним дроном російського підводного човна показала, що і в закритій бухті кораблі не захищені», – стверджує експерт.

За словами підполковника запасу, російська ППО не справляється із захистом флоту і її засоби часто самі стають мішенями для українських атак, ситуація у береговій обороні не краща.

Російський контр-адмірал, кандидат військових наук Михайло Чекмасов назвав рішення про патрулювання баз ВМФ РФ за допомогою БЕК дешевшим, ніж із використанням кораблів та катерів. За його словами, така схема опрацьовувалася відносно давно – ще у колишньому пункті матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії у сирійському Тартусі.

Безекіпажні катери — це дешевше рішення

«Це ефективно. Взагалі захист військово-морських баз покладається на загони боротьби з підводними диверсійними силами та засобами. До їхнього складу надходили катери типу «Грачонок». Але особовий склад має колись відпочивати. Крім того, необхідно обслуговувати матеріальну частину, періодично проводити регламентні роботи тощо. Тож постійне патрулювання забезпечити складно. Або потрібно тримати у складі загонів кілька таких катерів. Безекіпажні катери – це дешевше рішення», – вважає Чекмасов.

Водночас капітан 3-го рангу запасу, який раніше служив у військовій розвідці України, вважає, що розповіді російської сторони про новий спосіб захисту своїх ВМБ можуть бути звичайною дезінформацією, особливо в частині нібито масштабності цього проєкту. Про це він розповів Крим.Реалії на умовах анонімності.

«Від нашої розвідки поки не було офіційних повідомлень про застосування БЕК для завдань патрулювання в районах російських ВМБ. Також російські ЗМІ не повідомляють, які саме морські дрони нібито використовуються для цієї мети. Можливо, це просто спроба ввести нас в оману», – каже колишній український військовий розвідник.

Також капітан 3-го рангу запасу акцентує на тому, що безекіпажні катери не можуть виконувати завдання в морі навіть за середнього хвилювання, тоді як у звичайних катерів, а тим паче кораблів, такі можливості набагато ширші.

Більш підходящою для базування є Козача бухта, де і військова інфраструктура більш розвинена, і майже всі береги бухти зайняті військовими частинами

Колишній розвідник також звертає увагу, що база відпочинку ім. Мокроусова в Севастополі могла використовуватися для випробувань безекіпажних катерів, але не обов'язково є базою для їхнього бойового застосування.

«Там дійсно зручне місце, з точки зору захисту Севастопольської бухти, а також Карантинної та Стрілецької бухт, є причали. Але загалом інфраструктури може бути недостатньо. До того ж, це курортний район, навколо десятки малих і великих баз відпочинку, санаторіїв, дитячі табори відпочинку. У зв'язку з цим можуть виникати великі незручності під час бойового використання БЕК у літній період – як у плані «зайвих очей» на березі, де тисячі відпочивальників, так і через можливий український удар по цій базі БЕК. З огляду на це, більш підходящою для базування є Козача бухта, де і військова інфраструктура більш розвинена, і майже всі береги бухти зайняті військовими частинами», – поділився думкою капітан 3-го рангу запасу.

Які морські дрони є у Росії?

Профільні російські ЗМІ станом на літо 2025 року налічували до 13–14 морських дронів, серед яких дрони-камікадзе, патрульні БЕК, підводні дрони, а також роботи для підводних робіт. Деякі з цих виробів були представлені лише на виставках, про їхнє серійне виробництво та бойове застосування відомостей у відкритих джерелах немає.

Серед тих, що можуть бути використані для заявлених завдань з охорони ВМБ, є наступні БЕК:

Важкі багатофункціональні БЕК багаторазового використання «Визир» та «Визир-2М» виробництва Кінгісеппського машинобудівного заводу. Семиметровий дрон має швидкість від 45 км/год до 80 км/год, залежно від двигуна, озброєний ракетами малої потужності (до 8 одиниць), кулеметами, сітками для перехоплення дронів. Може застосовуватися для розвідки, доставки вантажів, ударних місій, перехоплення морських дронів.

Швидкохідний безекіпажний катер-носій (ударний дрон-камікадзе) «Одуванчик» виробництва цього ж заводу розроблений на базі катера «Визир» і може використовуватися для розвідки та перехоплення інших дронів.

Надводні БЕК «Оркан» та БЕК-1000 були представлені на виставці «Флот-2024», деталі ТТХ не розкриваються. Розробник – компанія «Рособоронэкспорт», що входить до «Ростеху». Зазначалося, що потенційне застосування: військові та антитерористичні операції, інтеграція в мережецентричні системи, патрулювання.

Морський дрон-камікадзе «Мурена-300С» виробництва КБ «Центр беспилотных систем» (Тула, Росія). Багатофункціональний БЕК: розвідка, патрулювання акваторій, мінування, вогнева підтримка.

Багатоцільовий БЕК «ASV-1000», також представлений на виставці «Флот-2024», виробник не вказаний. Серед опцій – розвідка, патрулювання, ударні місії.

БЕК «Сарган» розроблений Севастопольським держуніверситетом та НОЦ «Мореагробиотех». Призначений для конвою суден, охорони акваторій та узбережжя, протидії піратам, розвідки та підтримки спецоперацій, пошуково-рятувальних робіт.

У вересні 2025 року російський науково-виробничий центр «Ушкуйник» передав Чорноморському флоту РФ перший морський дрон, що працює на оптоволокні. Як стверджується, цей БЕК призначений для виконання різних завдань – зокрема, може використовуватися в ролі камікадзе, носія FPV-дронів та перехоплювача українських морських безпілотників.