РФ втратила у війні близько мільйона 258 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 257 880 своїх військових, зокрема 970 осіб – за останню добу, такі дані на ранок 20 лютого навів український Генштаб.

Щодо російської військової техніки, то в українському командуванні повідомили про такі втрати:

танки – 11 684 (+2 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 24 060 (+6)

артилерійські системи – 37 387 (+3)

РСЗВ – 1 649

засоби ППО – 1 303 (+1)

літаки – 435

гелікоптери – 347

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 138 881 (+551)

крилаті ракети – 4 314

кораблі / катери – 29

підводні човни – 2

автомобільна техніка й автоцистерни – 79 112 (+76).

спеціальна техніка – 4 073 (+1).

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом, журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 6 лютого цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 173 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року.

Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів.

«В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів, чи то кадрових, чи тих, хто був мобілізований, становить 55 тисяч», – сказав Зеленський. Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.