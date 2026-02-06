Аналітики: у найбідніших регіонах Росії – найбільше втрат у війні

Розподіл втрат російських військових на війні проти України по регіонах, як правило, керується закономірністю: чим вищий рівень бідності, тим вищий, як правило, показник втрат – про це йдеться у розслідуванні Російської служби Бі-Бі-Сі. Спільно із російським виданням «Медіазона» і командою волонтерів її журналісти встановили на 6 лютого імена понад 173 тисячі російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Йдеться про втрати, підтверджені за відкритими джерелами, реальна кількість загиблих на війні, очевидно, вища.

Видання The Bell опублікувало детальний аналіз даних журналістів. Його автор – аналітик Олександр Коляндр. Зазначається, що, зокрема, жителі Забайкальського краю РФ, де за межею бідності живе, за офіційними даними, понад 15% населення, мають у 15 разів більше шансів загинути на війні, аніж москвичі. У Москві частка загиблих від населення регіону становить лише 0,02% – це найменший показник по всій Росії.

Найвища частка загиблих – у Туві й Чукотці (0,5%), а також у Бурятії (0,4%). Ці регіони також належать до бідних.

Винятком із загального тренду є низка республік Північного Кавказу, які, згідно з офіційною статистикою, є бідними, у той же час рівень втрат на душу населення там можна порівняти з показниками Москви і Санкт-Петербурга.

«Там сильні сімейні зв’язки і великий відсоток тіньової економіки, тому формально там багато людей, які живуть за межею бідності. Але насправді їхні умови можуть бути кращими, ніж у найбідніших мешканців інших регіонів», – пояснює Олександр Коляндр.

На його думку, розподіл втрат по регіонах показує, що Кремль намагається тримати «тягар війни і тягар втрат» якнайдалі від Москви, Санкт-Петербурга і республік Північного Кавказу.

За даними волонтерів, 56% загиблих зараз припадає на добровольців, мобілізованих і засуджених, які виїхали на війну з виправних колоній.

При цьому відсоток ув’язнених знижується, як і відсоток офіцерів (ними зазвичай є контрактники).

Реальні цифри втрат російської армії вбитими, на думку аналітиків, можуть змінюватися в діапазоні від 267 000 до 385 500 осіб.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

