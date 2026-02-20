Росія кидає в бій резерви в бік Запоріжжя

Російська армія ввела в бій на стику 29-ї та 3-ї загальновійськових армій на Олександрівському напрямку додаткові сили зі складу 69-ї окремої бригади прикриття 35-ї загальновійськової армії – по суті, свої резервні сили. Про це 20 лютого в своїх соцмережах повідомив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець.

«Якщо ЗСУ в рамках своїх контратакувальних дій прорвуться вздовж Янчура (річка – ред.) в район Успенівки, або в напрямку на Темирівку (і таким чином переріжуть дорогу Гуляйполе – Велика Новосілка), то командуванню всього угруповання військ противника «Схід» дійсно доведеться переглянути «свої плани на літо», – написав він.

Раніше Машовець зазначав, що Росія хоче провести навесні–влітку цього року одну або дві великі наступальні операції – на Донбасі та в Запорізькій області.

Станом на 19 лютого, за словами речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону, Сили оборони продовжували «контратакувальні та штурмові дії» на Олександрівському напрямку.

Як повідомляв DeepState 18 лютого, ЗСУ змогли відкинути армію РФ тут біля трьох населених пунктів – Вишневого, Вербового і Тернового.

Вранці 20 лютого Генштаб повідомив про 14 атак Росії на Олександрівському напрямку і аж про 29 південніше – на Гуляйпільському.





Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: