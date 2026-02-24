Bloomberg: США прагнуть закінчити війну Росії та України до свого Дня незалежності

США наполягають на укладенні мирної угоди між Росією та Україною до 4 липня, коли в Сполучених Штатах святкують День незалежності, пише Bloomberg із посиланням на чиновників із Європи та НАТО.

Співрозмовники агентства зазначають, що немає жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін готовий укласти угоду. У Білому домі на запит Bloomberg про коментар не відповіли.

В інтерв'ю CNN президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп хоче, щоб Київ підписав мирну угоду з Росією та угоду зі Сполученими Штатами та європейськими країнами, які дають Україні гарантії безпеки, і це має статися одночасно та бажано на великій церемонії.

4 липня 2026 року відзначатиметься 250-річчя незалежності США.

Зеленський 7 лютого розповідав, що США пропонують Україні та Росії завершити війну до початку літа. «Чому саме до цього літа? Розуміємо, що їхні внутрішні питання в Америці мають вплив і, напевно, стануть ще актуальнішими для них», – зазначав він, маючи на увазі проміжні вибори в листопаді 2026 року.

Раніше цього тижня голова європейської дипломатії Кая Каллас наголосила, що від Росії, а не від України слід вимагати поступок для мирного врегулювання. «Якщо ми хочемо зупинити війну й не допустити її подальшої ескалації, ми маємо побачити поступки з боку Росії», – заявила Каллас.

Також Каллас зауважила, що не поділяє оптимізму головного переговірника США Стіва Віткоффа щодо можливого прориву в переговорах з огляду на неготовність російської сторони до нього у політичних питаннях.