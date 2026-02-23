Каллас про переговори з Росією: «якщо не просиш нічого – ще й заплатиш зверху»

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять 23 лютого в Брюсселі пропозицію верховної представниці Каї Каллас щодо поступок, які слід вимагати від Росії як частину мирного врегулювання в Україні. Про це перед засіданням заявила сама Каллас, передає кореспондентка Радіо Свобода з Брюсселя.

«Говоритимемо про те, про що саме слід вести переговори з Росією… Якщо ми хочемо зупинити війну й не допустити її подальшої ескалації, ми маємо побачити поступки з боку Росії», – заявила Каллас.

Топдипломатку ЄС запитали, чи хоче вона виступити в ролі переговірника з Росією, що нині обговорюють деякі країни блоку. 2024 року МВС Росії оголосило Каю Каллас у розшук. Верховна представниця з закордонних справ ЄС зауважила, що важливіше, які поступки очікуються від Москви, а не хто це озвучить.

Читайте також: Розвідки європейських країн не вірять у мир між Україною та РФ у 2026 році – Reuters

«Той, хто веде переговори – двосторонньо чи як представник Європи – має ставити питання, на які поступки готова піти Росія. Бо якщо просиш багато – отримаєш мало; якщо просиш мало – не отримаєш нічого; якщо не просиш нічого – ще й заплатиш зверху», – зауважила Каллас.

Серед пропозицій топдипломатки – обмеження чисельності російської армії на тлі відповідних дискусій про обмеження української. Вона, однак, не відповіла, як саме має скоротитися двомільйонна нині армія держави-агресорки, назвавши це «предметом обговорення». Також Каллас вважає за потрібне вимагати від Росії виведення її військ не лише з України, а і з Білорусі, Молдови, Грузії «для балансу переговорів».

«Для довготривалого миру було б логічно вимагати виведення військ з усіх окупованих територій. Дехто каже, що це нереалістично, але вимоги Росії також нереалістичні – вона вимагає території, які навіть не завоювала військовим шляхом (в Україні – ред.)», – наголосила топпосадовиця.

Також Каллас зауважила, що не поділяє оптимізму головного переговірника США Стіва Віткоффа щодо можливого прориву в переговорах з огляду на неготовність російської сторони до нього у політичних питаннях.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф напередодні в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

«Я думаю, що на рівні керівництва їм важко довести угоду до кінця. Джаред (інший представник США на переговорах Джаред Кушнер – ред.) і я сподіваємося, що ми представили обом сторонам кілька пропозицій, які зблизять їх протягом найближчих трьох тижнів і, можливо, навіть приведуть до саміту між Зеленським і Путіним», – сказав Віткофф.

Віткофф не виключив, що до цієї зустрічі може приєднатися і президент США Дональд Трамп, але додав, що він «не хоче приїжджати на зустріч, якщо не відчуває, що може завершити цю справу і отримати найкращий результат».

Ні Київ, ні Москва наразі про таку можливу зустріч не повідомляли.

Зеленський раніше заявляв про готовність зустрітися з Путіним. Зокрема 11 лютого він оголосив про готовність до діалогу на всіх інших майданчиках, крім Росії та Білорусі. Так він відповів на заяву Москви про готовність прийняти українську делегацію.