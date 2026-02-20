Доступність посилання

«Є конструктив»: Зеленський обговорив із делегацією України переговори в Женеві

In this handout photograph taken on February 6, 2026 and released on February 7, 2026 by the Ukrainian Presidential Press Service, Ukraine's President Volodymyr Zelensky chairs a meeting with journalists at his office in Kyiv, amid the Russian invasion of
Президент Володимир Зеленський 20 лютого провів зустріч із українською делегацією на зустрічі в Женеві – про це він повідомив у коментарі журналістам.

За його словами, зустріч тривала півтори години й стосувалася підсумків тристоронніх переговорів у Швейцарії.

«Перше, на що б звернув увагу – саме на військовій підгрупі вважаю, що є конструктив. Всі три сторони визнали, що, якщо буде закінчення війни, припинення вогню, то моніторингом припинення вогню будуть займатися передусім американці. Вони будуть головуючими в цьому напрямку. Я думаю, що все-таки це дуже важливий результат, який команда сьогодні принесла», – заявив Зеленський.

Крім того, голова держави повідомив про домовленості на гуманітарному треку політичної підгрупи, зокрема, обговорення обміну полоненими:

«Поки що зарано говорити про позитив, але також знайшли конструктив, що найближчі дні визначаться з обміном, в якій кількості і коли він може бути – обмін військовополонених України на військовополонених Росії».


Водночас «менше конструктиву», за словами Зеленського, спостерігається в переговорах на політичній підгрупі, зокрема, щодо питання Донбасу й територій. Він додав, що тут наразі конструктивних рішень не знайшли.

Президент додав, що сторони домовилися про нову зустріч протягом 10 днів, ймовірно, вона також матиме місце в Женеві.

Він позитивно оцінив факт проведення зустрічі й подякував американській стороні.

«Те, що вдалося досягти якихось рішення щодо моніторингу припинення вогню й потенційного обміну, це також дуже непогано, особливо що стосується обмінного процесу. Те, що поки що ніхто не бачить позитиву в територіальних питаннях, це також факт і ми повинні це визнавати», – сказав він.

Зеленський додав, що протягом найближчих двох днів планує обговорити з переговорною командою ключові послання та мандат для наступної зустрічі.

У своєму телеграм-каналі Зеленський додав, що представники президента Сполучених Штатів роблять усе, щоб «перемовини були конструктивними».

«Вдячний команді за чітку роботу в рамках директив, а також за терпіння в усіх розмовах із російською стороною, далеко не завжди простих та адекватних», – додав він.

Переговори, які тривали в Женеві два дні: 17 і 18 лютого – третій раунд тристоронніх зустрічей, що відбулися протягом останнього місяця – були зосереджені на двох найскладніших перешкодах на шляху до припинення війни Росії проти України: територіальних претензіях і гарантіях безпеки.

Зустрічі відбулися за тиждень до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ, в результаті якого загинули або були поранені майже два мільйони людей з обох боків.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.


