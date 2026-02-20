Зеленський розповів, до яких компромісів готова Україна

Україна готова до «реальних компромісів», але не ціною власної незалежності та суверенітету, заявив президент Володимир Зеленський у інтерв’ю японському агентству Kyodo.

«Ми готові говорити про компроміси зі Сполученими Штатами. Але не отримувати знову і знову ультиматуми від росіян. Вони – агресор. Усі це визнали. Це не змінилося. Багато країн, які були посередниками або намагалися бути посередниками із самого початку цієї війни, особливо на Близькому Сході та в Азії, а також інші держави – усі визнають, що Росія є агресором», – сказав він.

Водночас, за словами президента, компромісом з боку України є вже готовність обговорювати компроміси з країною-агресором. Він додав, що готовність зупинитися на поточній лінії зіткнення – це «великий компроміс»:

«Вони захопили майже 20 % нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу «стоїмо там, де стоїмо». Це великий компроміс. Що Росія пропонує нам як компроміс? На що вони готові? Вони сказали: «Ми готові не окуповувати ваші інші області». Але це тероризм. Навіть самі ці слова – це тероризм. «Я готовий вас не вбивати – віддайте нам усе». Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум».

Зеленський додав, що Київ готовий до компромісів, які поважають український суверенітет і територіальну цілісність, але не до ультиматумів.

За оцінкою ISW на тлі переговорів у Женеві, російські чиновники дали зрозуміти, що Росія не задовольниться лише територіальними поступками, і підтвердили відданість початковим воєнним цілям РФ, які включають розвал альянсу НАТО.

Раніше по завершенню переговорів між Україною, США і Росією в Женеві (Швейцарія), які тривали 17 і 18 лютого, Зеленський заявив, що спостерігався прогрес у військових аспектах, але в політичних сферах залишаються «чутливі питання».

Тим часом, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «занадто рано» оцінювати результати переговорів. Попередніх коментарів від американських чиновників не було.

Виступаючи перед російськими державними ЗМІ після завершення офіційних переговорів 18 лютого, головний переговорник Москви Володимир Мединський заявив, що переговори були «важкими, але діловими», і що подальші зустрічі будуть.



