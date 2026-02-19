Переговори. Чи хочуть українці виборів? Що означають заяви Залужного?

Що б відповіли українці на запитання про території на референдумі?

А якби втрата Донбасу означала можливість миру?

Чи взагалі в українців є запит на референдум? А запит на президентські вибори?

Чи означають одкровення Залужного в іноземних медіа старт виборчої кампанії?

в іноземних медіа старт виборчої кампанії? Чи є суспільний запит на переговори і що саме делегують Зеленському ?

? Українці чекають на мирну угоду?

Чи може Зеленський делегувати рішення про компроміси громадянам України?

Якою тепер бачать перемогу і завершення війни?

В якому стані українці за 4 роки повномасштабного вторгнення?

А чи стали вони більш поступливими на тлі постійних обстрілів, енергетичної катастрофи, блекаутів?

Коли відкриють кордон – як діятимуть українці?

Як вплинув «міндічгейт» на владу і на громадян? І чи вдовольнили їх кадрові чистки на Банковій? Мобілізація: що очікують українці? Куди ведуть лінії розколу?

Відповідає соціолог Олексій Антипович.

Дивіться у програмі Свобода Live:

Про референдум

Українці загалом підтримують ідею референдуму як інструмент впливу на державні рішення – зокрема щодо можливих переговорів із Росією, однак коли мова заходить про конкретні умови миру, впевненість змінюється обережністю, зазначає соціолог, керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович^

«Поки це все десь там далеко – референдум, звичайно, хочемо. Ми готові обирати і суддів, і прокурорів, і голову обласної адміністрації – ми всіх хочемо обирати. І на референдумі впливати на ситуацію в державі однозначно хотіли б. Але коли доходить до діла, коли треба прийняти надзвичайно важливі рішення, тут українець може сказати: «Я можу й не сходити на цей референдум, хай там умовні хлопці на фронті визначають, їм треба доручити, хай вони визначають, вони ж знають, можуть наші Збройні Сили воювати чи ні». Я ці думки зустрічаю як соціолог на фокус-групах, на різних наших дослідженнях, і ми це бачимо. Тому тут десь є соціально бажана відповідь, а десь – внутрішнє небажання брати відповідальність за ситуацію в державі»

Про вибори

Олексій Антипович каже, що як соціолог наразі не відчуває наближення виборів в Україні і не помічає підвищеного інтересу до передвиборчої соціології. За його словами, активної підготовки політиків до виборів наразі теж немає. Водночас українці загалом хочуть виборів, але більшість не підтримує їх проведення під час війни:

Звучить інший меседж: «Нам що, нема на що витрачати гроші? Нам не потрібно фінансувати Збройні Сили, щоб направляти кошти на вибори? Навіщо?»

«Дивіться, українець завжди хоче виборів, бо це зміни, можливість висловити свою точку зору – це завжди присутнє. Але вибори під час війни українець не підтримує. Жодні, особливо президентські. Навіть місцеві вибори не підтримує близько половини населення. Вибори президента – понад 60% проти, вибори парламенту – теж близько 60% не підтримують. Приблизно чверть населення підтримує ідею проведення виборів навіть під час війни, але більшість – проти.

Водночас, якщо тема виборів означатиме майбутню мирну угоду, припинення бойових дій – тобто якщо це вже не просто вибори, а крок до миру – українець підтримає їх, однозначно прийде і, як кажуть, буде готовий витратитися. Бо зараз звучить інший меседж: «Нам що, нема на що витрачати гроші? Нам не потрібно фінансувати Збройні Сили, щоб направляти кошти на вибори? Навіщо?». І ще одне питання: «А що ці вибори змінять? Де політики, де політичний процес, за кого голосувати?»

Про Залужного

Разом із тим, у гучних заявах західним медіа колишнього головнокомандувача Валерія Залужного соціолог не бачить ознак старту виборчої кампанії. За його словами, сьогодні Залужний майже не присутній у медіапросторі:

«Сьогодні він фактично відсутній в українському інформаційному полі. І йдеться навіть не про те, що не з’являються новини про його дії, а про його загальну відсутність у поточних подіях країни. Де Валерій Залужний у мирному переговорному процесі? Я просто ілюструю. Де він у темі обстрілів, холоду, засніженого Києва, ожеледиці та всього іншого? Його немає в цьому порядку денному – він десь там, у Лондоні. Через це виникає певний розрив. Можливо, він мав би частіше з’являтися в українських новинах, говорити з людьми, щось коментувати. Але «мав чи не мав» – це вже інше питання»

Антипович пояснює, що сьогодні весь політичний процес крутиться навколо двох ключових точок – мирних переговорів і фронту.

Повністю інтерв'ю із соціологом Олексієм Антиповичем читайте найближчими днями.