У СБУ прокоментували слова Залужного про спробу обшуку в 2022-му

Співробітники Служби безпеки опинилися в законспірованому командному пункті тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в ході іншої кримінальної справи – про це пресслужба СБУ повідомила Радіо Свобода.

Згідно з роз’ясненням, у той час СБУ проводила слідчі дії в рамках кримінального провадження за напрямком боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес.

За однією з цих адрес, додає пресслужба, на той час був нещодавно розміщений один із законспірованих запасних командних пунктів Залужного.

«По факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулись, додатково Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу і особисто, ситуація була прояснена», – заявили в Службі безпеки.

Раніше агентство AP оприлюднило інтерв’ю із послом України в Британії, раніше головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. У ньому він розповів, що в 2022 році співробітники СБУ увійшли до його командного пункту зі спробою обшуку. За словами Залужного, він розцінив це як погрозу й зателефонував тодішнім голові Офісу президента Андрію Єрмаку та очільнику СБУ Василю Малюку.

Валерій Залужний є колишнім головнокомандувачем Збройних сил України, Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський звільнив його з посади в лютому 2024 року. У травні 2024 року Залужного призначили надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії.



