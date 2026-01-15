Зеленський зустрівся з послом Залужним і подякував йому за роботу

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним.

Зеленський повідомив, що подякував йому «за роботу в команді України».

«І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей. Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас – Україну, нашу стійкість», – написав він у телеграмі.

Залужний наразі цю зустріч не коментував.

Наприкінці грудня в медіа з’явилася інформація, що Валерій Залужний на початку січня готується залишити посаду посла. Але його радниця Оксана Тороп в коментарі «Українській правді» заявила, що «нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії».

На сайті президента указу про можливу відставку Залужного немає.

Валерій Залужний є колишнім головнокомандувачем Збройних сил України, Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський звільнив його з посади в лютому 2024 року. У травні 2024 року Залужного призначили надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії.