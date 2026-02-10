НАБУ: у керівника підрозділу, який розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили «прослушку»

Національне антикорупційне бюро заявило, що у керівника підрозділу детективів НАБУ, який розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили пристрої для прихованого зняття інформації.

Як повідомляє преслужба бюро, НАБУ вже розпочало досудове розслідування за цим фактом.

За попередніми даними, спробу встановити засоби прослуховування здійснили співробітники одного з правоохоронних органів – якого саме, у бюро не уточнюють.

У НАБУ додають, що керівник підрозділу, у якого виявили пристрої, входить до складу групи детективів у справі «Мідас», а у провадженні підрозділу є справи щодо махінацій при закупівлі БПЛА.

Читайте також: Детектив, який документував «Карлсона»: Руслан Магамедрасулов розповів про «Міндічгейт», дії СБУ і тиск на НАБУ

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували імена семи підозрюваних, серед них є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), один з «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів» Олександр Цукерман («Шугармен») та інші.

Тимур Міндіч в коментарі «Українській правді» заявив, що не має наміру повертатись в Україну, а звинувачення проти себе вважає «маніпуляціями». Цукерман називав «брехнею» звинувачення НАБУ.



