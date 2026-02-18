Залужний телефонував Єрмаку після спроби обшуку СБУ в 2022 році – AP

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний мав розбіжності в поглядах із президентом Володимиром Зеленським щодо оборони після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року – про це він розповів в інтерв’ю агентству Associated Press, оприлюдненому 18 лютого.

За словами Залужного, у вересні 2022 року він мав «напружену» зустріч у генеральному штабі Зеленського, після якої вирушив до свого офісу в Києві. За кілька годин «кілька десятків» агентів СБУ з’явилися в його офісі для обшуку приміщення. За словами посла, на той момент у офісі було більше десятка британських офіцерів.

Залужний розповів, що правоохоронці не сказали, що саме шукають, але він завадив їм обшукати документи та комп’ютери. Він назвав рейд явною погрозою і в присутності співробітників СБУ зателефонував тодішньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку:

«Я сказав Єрмаку, що відіб’ю цей напад, бо вмію воювати».





Посол розповів, що попередив Єрмака про готовність викликати військових, щоб захистити командний центр. Після цього він зателефонував тодішньому голові СБУ Василю Малюку. Той сказав, що нічого не знає про рейд, і, за словами Залужного, пообіцяв розібратися.

Згодом він дізнався, що Служба безпеки двома днями раніше звернулася до районного суду Києва з проханням отримати ордер на обшук за тією ж адресою. Згідно із судовим документом, на який посилається AP, агентство хотіло обшукати стриптиз-клуб, яким нібито керувала злочинна організація. Втім, заклад був закритий за цією адресою ще до повномасштабного вторгнення.

Залужний вважає ордер на обшук приводом для рейду й сумнівається, що Служба безпеки могла помилитися з місцем розташування головного військового командного центру країни.

Офіс Зеленського та СБУ, за матеріалом, відмовилися коментувати ці дані. Вони та ексголова Офісу президента Андрій Єрмак також не коментували їх публічно після виходу матеріалу. AP уточнює, що не змогло незалежно підтвердити слова Залужного, нині посла України у Великій Британії, про обшук.

Колишній головнокомандувач критикує військову стратегію України, вважаючи, що вона покладається на нереалістичну кількість військ і погано організована в залученні нових технологій на полі бою. Водночас він каже, що не брав участі в ухваленні військових рішень після того, як Зеленський зняв його з посади. Залужний зазначив, що мав із президентом України «абсолютно дружні» розмови під час двох зустрічей з того часу.

Валерій Залужний є колишнім головнокомандувачем Збройних сил України, Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський звільнив його з посади в лютому 2024 року. У травні 2024 року Залужного призначили надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії.



