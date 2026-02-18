Зеленський: українці ніколи не пробачать передачі Донбасу Росії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українці відкинуть мирну угоду з РФ, якщо вона передбачатиме одностороннє виведення українських військ із Донбасу й передачу цього регіону Росії. Таку думку Зеленський висловив в інтерв’ю виданню Axios.

«Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать… мені, вони не пробачать [США]», – сказав Зеленський, додавши, що українці не можуть зрозуміти, чому від них вимагають поступитися додатковими землями. «Це – частина нашої країни, усі ці громадяни, прапор, земля», – додав президент України.

Розмова записувалася в той момент, коли в Женеві проходив третій раунд прямих переговорів між українськими і російськими представниками за посередництва США. Головним каменем спотикання на переговорах залишається, як неодноразово зазначалося, контроль над Донбасом.

Президент США Дональд Трамп двічі за останні дні дав зрозуміти, що обов’язок щодо поступок лежить на Зеленському, пише Axios.

«Сподіваюся, річ лише в його тактиці, а не в ухваленому рішенні», – прокоментував Зеленський виданню слова Трампа.

Водночас президент України подякував голові Білого дому за зусилля щодо пошуку мирного рішення й сказав, що його розмови з посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером не супроводжуються тиском.

Зеленський додав, що він «не з тих людей», хто під тиском може легко здатися.

В інтерв’ю Зеленський знову підкреслив, що найкращий спосіб досягти прориву в питанні територій – це його особиста зустріч із президентом Росії.

Зеленський сказав, що доручив своїй команді опрацювати можливість майбутньої зустрічі на рівні лідерів у Женеві.

У 37-хвилинному телефонному інтерв’ю виданню Axios Володимир Зеленський згадав домовленість, яка існує між Вашингтоном і Києвом, про те, що будь-яка майбутня угода має бути винесена на загальнонаціональний референдум. Якщо ця угода припускатиме виведення українською стороною своїх сил з Донбасу ціною відмови від суверенітету й українських громадян, які живуть там, то така угода, на думку Зеленського, буде відхилена.

Трохи пізніше видання Axios повідомило з посиланням на свої джерела, що в ході переговорів у Женеві 17 лютого політична група «зайшла в глухий кут» через позицію нового очільника російської делегації, помічника Путіна Володимира Мединського, тоді як військова група «продовжувала досягати прогресу».

Переговори мають продовжитися 18 лютого.

В українську делегацію входять секретар Ради національної безпеки України Умєров, голова офісу українського президента Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахмія і заступник начальника ГУР Вадим Скибіцький. США – спецпосланець президента Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл і головнокомандувач об’єднаними збройними силами НАТО в Європі Алексус Гринкевич.

Російську делегацію замість голови ГРУ Ігоря Костюкова очолює помічник Путіна Володимир Мединський. Він керував переговорною групою у 2022 році і під час відновлених зустрічей у Стамбулі у 2025 році. Костюков залишився у складі делегації, до неї також приєднався заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін і спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв, який, за інформацією Кремля, «працюватиме за окремим треком». Усього делегація з Росії налічує від 15 до 20 осіб.

Зустрічі відбуваються на тлі масованої атаки РФ, яка у ніч на 17 лютого атакувала Україну 29 ракетами і 396 ударними БпЛА.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли попередні переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. Перед цим, 28 січня, Рубіо казав, що невирішеним залишається територіальне питання.