«Наші підрозділи проводять результативні штурмові дії» – Сирський про ситуацію на Запоріжжі

Українські військові «проводять результативні контратакувальні, штурмові дії» на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 16 лютого після відвідання командних пунктів бригад і полків.

«Наголосив на першочерговому пріоритеті: звільняти території – вкрай важливо, однак, маємо насамперед берегти життя наших воїнів, зберігати боєздатність частин і підрозділів», – написав воєначальник у фейсбуці.

За словами Сирського, «оперативна обстановка на цьому напрямку залишається складною».

«Противник не полишає намірів прорвати наші бойові порядки, проводить постійні атаки, в тому числі із застосуванням ОВТ (озброєння і військової техніки, очевидно, йдеться про важку техніку – ред.), однак без суттєвого успіху. Воїни Сил оборони утримують визначені рубежі і позиції, зривають наміри ворога та завдають йому значних втрат у живій силі й техніці», – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Наприкінці минулого тижня американський Інститут вивчення війни (ISW) написав, що українські війська здійснюють «локалізовані контратаки з використанням слабких місць противника» поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей, ймовірно, користуючись блокуваннями терміналів Starlink і месенджера Telegram для російських військ.