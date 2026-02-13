ISW: армія України контратакує в районі Гуляйполя, користуючись блокуванням Starlink для РФ

Українські війська здійснюють «локалізовані та опортуністичні контратаки» поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей, ймовірно, користуючись блокуваннями терміналів Starlink та Телеграмом для російських військ. Про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 12 лютого.

ISW згадує оприлюднені напередодні кадри з геолокацією, які свідчать про російські удари по статичних українських позиціях на схід від річки Гайчур, зокрема, на схід та на півдні Добропілля та на північ від Варварівки (обидва на північний захід від Гуляйполя).

Інститут припускає, що українські війська, ймовірно, контролювали ці позиції до 12 лютого та можуть використовувати локалізовані контратаки, щоб знову з’єднати їх між собою. Російські сили, ймовірно, обходили ці українські позиції під час місій з проникнення, щоб збільшити видимість російських здобутків у цьому районі.





«ISW почала спостерігати повідомлення про обмежені та локалізовані українські контратаки поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей 9 лютого. Російські «воєнкори» подавали ці контратаки як ширший український «контрнаступ», але українські військові джерела та деякі російські «воєнкори» згодом вказали, що українські контратаки обмежені за масштабом та охопленням», – йдеться в тексті.

Аналітики зазначають: російські джерела продовжують стверджувати, що ЗСУ здійснюють контратаки на північ та північний захід від Гуляйполя, але, за їхніми заявами, ситуація на місцях незрозуміла через погіршення російського зв’язку на передовій.

«Українські тактичні контратаки в цьому районі, ймовірно, є опортуністичною відповіддю на сприятливі умови на полі бою», – припускають в Інституті.

Зокрема, ISW наводить заяву високопоставленого чиновника НАТО російській службі BBC 11 лютого, за якою принаймні деякі успіхи України на полі бою у східній Запорізькій області зумовлені зусиллями SpaceX, спрямованими на запобігання використанню російськими військами терміналів Starlink на початку лютого 2026 року.

Також один із російських блогерів заявляв про «нові фактори, які ускладнюють» проблеми російського зв’язку через обмеження доступу російських військ до Starlink. ISW припускає, що йдеться про обмеження Росією роботи месенджера Telegram, який російські війська на передовій також використовували для зв’язку. Російські «воєнкори» вважають, що рішення Кремля заблокувати Telegram одночасно з обмеженнями SpaceX на використання Starlink у РФ серйозно вплине на російські комунікації в найближчій перспективі.

«Українські контратаки в прикордонному районі Дніпропетровської та Запорізької областей, ймовірно, спрямовані на використання цих нещодавніх викликів російському зв’язку та командуванню та управлінню», – припускають автори звіту.

1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, схоже, «дали результат».

Згодом про те, що в російської армії на фронті припинив працювати «Старлінк» повідомили російські так звані військкори. Вони писали про великий збій супутникового інтернету після домовленості України і SpaceX про блокування незареєстрованих терміналів. Крім цього, припинив працювати супутниковий інтернет в окупованих містах, де ним користувалися через відсутність зв’язку, повідомляв проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.







