Росія блокує Telegram. Чому обурюються російські військові? Я обмеження месенджера вплине на людей в окупації?

Влада Росії уповільнить роботу месенджера Telegram. Державне російське агентство ТАСС повідомило, що цей месенджер був оштрафований російським судом на 7 млн рублів за невиконання власником «обов'язків із самоконтролю», а Роскомнагляд (Роскомнадзор) 10 лютого заявив про плани подальших «послідовних обмежень» роботи месенджера Telegram, який «не виконує вимоги російського законодавства».

Раніше Роскомнагляд вже частково обмежував роботу Telegram та WhatsApp у Росії та на окупованих територіях нібито для протидії злочинам. У РФ з березня 2022 року заборонені Facebook, Instagram та Х (колишній Twitter). Обмежена робота сервісів YouTube та TikTok. Усі ці заходи дедалі більше ізолюють від інформації та зв'язку зі світом окуповані території Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя та Криму.

Читайте у цьому тексті:

Як це вплине на російські сили на фронті?

Що відбувається в Криму?

Замість розмаїття платформ Кремль впроваджує один підконтрольний владі месенджер MAX, у який інтегровані й державні послуги. Кіберфахівці вважають, що цей месенджер повністю контролює комунікацію і навіть вміст гаджетів користувачів.

Засновник Telegram Павло Дуров написав, що Росія обмежує доступ до Telegram, намагаючись змусити своїх громадян перейти на державний додаток, створений для стеження та політичної цензури. «Вісім років тому Іран спробував ту саму стратегію – і зазнав невдачі. Він заборонив Telegram під вигаданими приводами, намагаючись змусити людей перейти на державну альтернативу. Попри заборону, більшість іранців досі користуються Telegram та віддають перевагу йому перед застосунками, що перебувають під спостереженням», – написав Дуров у своєму каналі.

Чи зможе Росія технічно уповільнити чи повністю заблокувати Telegram?

Чи стане MAX безальтернативним для користувачів з окупованих територій України?

Про це розповів Донбас Реалії (проєкту Радіо Свобода) Михайло Кольцов – зовнішній консультант Світового Банку у сфері аналізу даних та кібербезпеки.

– Чи може технічно Росія сповільнити чи заблокувати Telegram?

– Сповільнити може, тому що вони за цей час вже навчилися виявляти телеграм-трафік. І, відповідно, просто на рівні провайдерів будуть здатні його блокувати.

Єдине, що поки що вони можуть тільки його уповільнювати, а повністю заблокувати ще немає такої можливості. Але враховуючи, що Telegram часто використовується для робочих процесів – перекидання медіафайлів великих обсягів, то вже для цієї мети Telegram буде тяжко використовувати.

В кінцевому випадку, я думаю, вони матимуть можливість його заблокувати.





Пів року тому вони (Роскомнагляд – ред.) тестували можливість блокування в окремих регіонах, коли були протести в кількох республіках РФ. І тоді блокування виявилося успішним завдяки використанню логіки білих-чорних списків.

Тому в кінцевому випадку, я думаю, вони його заблокують для того, щоб остаточно «‎пропихнути» MAX (російський «‎національний месенджер» – ред.).

– Сьогодні в російських Telegram-пабліках просто «‎феєрія» реклами MAX. І таким чином намагаються нав'язати, як ми вже обговорювали, повністю підконтрольний російським спецслужбам месенджер. Що для Росії телеграм? Ну от розуміють люди у вільній частині України, в світі, наскільки Telegram популярний. Нам по Росії важко судити. Там він сильно популярний?

– У них (в Росії – ред.) зараз величезні економічні і політичні проблеми. І вони розуміють, що їм потрібен контроль над засобами самоорганізації. Тобто тут питання навіть не в технічних речах, а в тому, що будь-який із таких месенджерів є способом соціальної організації, способом соціального контролю.

Тобто якщо ви будете здатні контролювати потік інформації, і він буде зведений лише до одного джерела, ту ж саму роль, яку раніше виконувала офіційна газета або телебачення, то ви можете контролювати і соціальні настрої. Наприклад, не дозволяючи людям самоорганізовуватися.

Тож особливість Telegram полягала в тому, що він дозволяв подібну самоорганізацію утворювати, вона непідконтрольна владі. Вони мали певні прихвати, але ті працювали лише в якихось конкретних кримінальних речах. А їм потрібен тотальний контроль. І відповідно заборона будь-яких подібних соціальних мереж.

Як, пам'ятаєте, Instagram, WhatsApp, Facebook вони заблокували. Зараз справа дійшла до Telegram. На фоні того, що далі буде зростати соціальна напруга через економічні, переважно, проблеми, то треба позбавити населення можливості самоорганізовуватися і обмінюватися інформацією.

Якщо я переведу вас на MAX, я буду контролювати те, коли ви тільки почнете думати про протест, а не вже тоді, коли ви будете створювати Telegram-групу, яка буде на цей протест виходити.

Розумієте, вони дещо в паніці, тому що ось таке прикручування гайок – це така гучна заява про те, що я вимагаю контролю.

Я відчуваю, що я втрачаю контроль над усім цим населенням, яке я добряче годую з телевізора. І мені потрібно перекрити будь-яку альтернативу, яка би дозволила їм самоорганізовуватися. Тому що найчастіше вони будуть самоорганізовуватися проти мене.

– Припустимо, що Роскомнагляду вдасться сповільнити чи заблокувати Telegram. Чи можна ним буде користуватися на окупованих територіях України, які Росія вважає своїми? Схоже, там теж будуть діяти ці обмеження. Що порадите? До чого готуватися? Можливо, якісь альтернативні месенджери?

– Ну, дивіться, по-перше, вони пішли трошки далі. Навіть якщо ви проксі-протокол пропишете, навіть якщо ви там VPN поставите - вони просто заблокували мобільний інтернет на окупованих територіях. Тобто виключили саму інфраструктуру.

Тобто ви не зможете користуватися Telegram, навіть з VPN, навіть з прописаними проксі, просто через те, що немає інфраструктури, нікуди стукати.

А на рівні фіксованих провайдерів вони поставили блокувальники, які стежать за трафіком і будуть відключати вам інтернет, якщо побачать, що ви там якісь DNS-сервери замінили або через вас йде VPN-трафік.

Тобто я підозрюю, що для людини, яка, скажімо так, не має технічної кваліфікації, це буде дещо проблематично.

Звичайно, Telegram випустить кілька оновлень, якими спробує уникнути цих обмежень, але безкінечно оновлюватись він не може. Плюс, якщо я вам просто витягну інтернет з розетки, ну немає у вас мобільного інтернету, ви що MAX, що Telegram не зможете користуватися.

– Що робити?

– Starlink, як ви знаєте, там вже немає. Тому альтернативної інфраструктури фактично немає. Я підозрюю, що почнеться розвиток так званих mesh-мереж. Коли фактично відсутність інтернету компенсується такими месенджерами, які працюють через користувачів.

Раніше ці mesh-месенджери були дуже популярні під час протестів. Коли влада відключала інтернет, учасники протестів все одно могли ними користуватися. Тому що mesh-мережа, особливо з протоколом LoRa (технологія бездротового зв'язку малої потужності – ред.), дозволяла навіть на доволі велику відстань спілкуватися пристрій до пристрою, без сервера в якості посередника.

Відповідно, я думаю, що розвиток ось цих mesh-мереж буде одним із таких векторів.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви живете на окупованій території – пропонуйте теми, діліться міркуваннями через анонімну форму donbass.realii.info. Донбас Реалії працюють для аудиторії по обидва боки лінії фронту.

Після того, як російські військові в Україні втратили можливість користуватися терміналами супутникового інтернету Starlink, в зоні бойових дій почалися серйозні проблеми зі зв'язком. Вони спостерігаються майже у 90% підрозділів, повідомляють російські провоєнні Telegram-канали. Вони пишуть, що цей месенджер нібито є основним засобом управління військами. Про це пишуть і російські військові.

«Якщо Telegram буде закрито, тисячі військовослужбовців залишаться без зв’язку, що в умовах наступу призведе до фатальних наслідків. Робочої альтернативи месенджеру в Росії просто немає»

«Воєнкор» Олександр Сладков (джерело Mind.ua):

«Чим замінять «тєлєгу» на СВО? Захід влаштував нам дводенний нокдаун із цим відключеним «старлінком». Тепер і цю можливість управління та зв'язку ховаємо… Ми як будемо перемагати, якими засобами?!»

«Для мобільних вогневих груп, призначених для боротьби з БпЛА, «тєлєга» довгий час залишається єдиним каналом зв'язку. Дані про те, що оператор РЛС бачить на радарі, він не передаватиме в [державний месенджер] МАХ. Тому що потім до нього точно прийдуть ЗГТ (Служба захисту державної таємниці)»

На цю критику на брифінгу 11 лютого 2026 року відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков:

«Я не думаю, що можна уявити собі, що фронтовий зв'язок забезпечується за допомогою Telegram або якогось месенджера. Уявити собі таке важко і неможливо. Ми знаємо, що ведуться контакти з людьми в Telegram, але якщо реакції не буде, то, відповідно, Роскомнадзор буде вживати заходів відповідно до законодавства...Закон потрібно виконувати»

В окупованому РФ Криму російська влада теж почала уповільнювати роботу популярного месенджера Telegram, що спричинило масу незручностей і проблем для кримчан. Про це Крим.Реалії повідомив один із кримських правозахисників на умовах анонімності.

За інформацією правозахисника, у Криму новина про уповільнення Telegram із подальшим його блокуванням Роскомнаглядом викликала невдоволення у кримчан:

МАХ дуже сирий за своїм функціоналом, до тоговін зливає інформацію з пристрою російським наглядовим органам

«Росія продовжує політику придушення свободи слова, хоча Telegram для більшості кримчан – не джерело новин, а робочий інструмент, у багатьох там по кілька робочих чатів. Telegram зручний, тому швидко закрив нішу, що утворилася після блокування месенджера Viber у Криму. Зараз гідної заміни Telegram немає, оскільки лобійований владою месенджер МАХ ще дуже сирий за своїм функціоналом, до того ж усі знають, що він зливає інформацію з пристрою російським наглядовим органам. Тому до сьогодні навіть більшість бюджетних установ продовжували вести чати в Telegram, а не в МАХ», – розповів правозахисник.

За спостереженнями правозахисника, популярність каналів z-блогерів у Telegram почала лякати Кремль.

«У Кремлі дуже бояться зростання впливу z-блогерів, які стрімко набирають аудиторію саме на своїх каналах у Telegram. Парадокс, але саме z-блогері почали формувати російський патріотичний пул, у середовищі якого дії російської еліти викликають дедалі більше невдоволення. До речі, з реакції кримських z-блогерів на репресії щодо Telegram одразу стає зрозуміло, хто з них сидить на зарплаті в конвертах у медіарадника Аксьонова Олега Крючкова. Наприклад, Олександр Таліпов та Олена Бобкіна чітко зайняли провладну позицію в цьому питанні, хоча і так було відомо, що вони відпрацьовують темники від радміну», – зазначив правозахисник.

Повідомлення про уповільнення Telegram з його подальшим блокуванням викликало критику з боку частини російських лідерів думок, але в Кремлі зазначили, що не бачать жодних проблем у зв'язку зі скороченням роботи месенджера на підконтрольній РФ території.

Власник месенджера Павло Дуров написав, що влада Росії «обмежує доступ до Telegram у спробі змусити її громадян переключитися на підконтрольний державі застосунок, створений для стеження та політичної цензури».