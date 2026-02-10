ISW: у Росії кажуть про «контрнаступ» ЗСУ на Запоріжжі, щоб пояснити попередні заяви про власне просування

Російські «воєнкори», ймовірно, неправдиво стверджують, що українські війська пішли в контрнаступ поблизу межі між Дніпропетровщиною та Запоріжжям, щоб виправдати попередні неправдиві заяви про просування там російських військ, вважають у Інституті дослідження війни.

ISW посилається на заяву одного з таких дописувачів, за якою українські війська нібито користуються туманом та блокуванням доступу РФ до терміналів Starlink в Україні, щоб вдатися до «контрнаступу» поблизу Соснівки й Новоолександрівки (південний схід від Олександрівки) та Нечаївки, що на північ від Гуляйполя. Зокрема, він стверджував, що українські війська просунулися до Тернуватого на північний захід від Гуляйполя.

Інший пов’язаний із Кремлем «воєнкор» заявляв, що Сили оборони України почали локальний контрнаступ на сході Запорізької області вперше за довгий час.

Натомість речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, нагадує ISW, заявив, що українські війська зберігають контроль над Тернуватим, хоча російська армія безуспішно намагалася підняти там свій прапор. Лінія фронту, за словами Волошина, зараз пролягає в 10-15 кілометрах від Тернуватого. Речник заперечив твердження російських «воєнкорів» про контрнаступальні дії – натомість ЗСУ здійснюють там пошукові дії для виявлення російських диверсантів.

Інститут нагадує, що «воєнкори» раніше скаржилися на систематичну практику російського командування робити неправдиві звіти своєму начальству про нібито наступальні дії.

«Російські війська – а згодом і деякі російські мілблогери – ймовірно, перебільшували нещодавні російські просування в напрямках Олександрівки та Гуляйполя і тепер намагаються використовувати видимість українського «контрнаступу», щоб виправдати відкат російських просувань назад на передові позиції, які російські війська, ймовірно, утримували протягом деякого часу», – підсумували автори звіту.

Раніше ISW спостерігав, що російське командування продовжує «перебільшувати тактичні деталі, щоб створити хибне враження, що українська оборона на передовій перебуває на межі краху».