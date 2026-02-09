У ЗСУ заперечують заяви РФ про окупацію Глушківки на Харківщині

Селище Глушківка на Харківщині перебуває під контролем Сил оборони, повідомляє у телеграмі пресслужба Угруповання об’єднаних сил.

«До населених пунктів, «захоплених» генералами РФ у мріях, снах та доповідях нагору, окрім Куп’янська та Куп’янська-Вузлового, додалося селище Глушківка Харківської області», – йдеться у повідомленні.

В Угрупованні об’єднаних сил додають, що російські війська не лише не контролюють Глушківку, але й не присутні в ній навіть в «формі малої інфільтрації».

Читайте також: Росія заявила про окупацію 17 сіл та міст в Україні за січень – але це не так. Навіщо ці заяви?

Днями Міноборони РФ заявило про окупацію українського населеного пункту Глушівка на Харківщині.

Росія ще з 20 листопада 2025 року стверджує, що Куп’янськ взятий армією РФ, а на південь від нього нібито заблоковані «15 батальйонів ЗСУ». 2 грудня російський президент Володимир Путін навіть анонсував, що вже «за кілька днів» армія РФ нібито візьме під контроль Куп’янськ-Вузловий. Українське командування ці заяви заперечує.

У грудні минулого року аналітики Інституту вивчення війни (ISW)заявили, що Москва перебільшує свої успіхи на полі бою, зокрема щодо Куп’янська.



