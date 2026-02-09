Армія РФ просунулась до Слов'янська ще з одного боку. Кількість боїв різко зросла

Армія РФ знову просунулась до Слов'янська – до того ж уже не лише з боку окупованого Бахмута, за даними проєкту DeepState.

8 лютого аналітики повідомили про просування агресора біля Ямполя на північному березі Сіверського Дінця. Тут російські солдати зуміли закріпитися на позиціях, які, можливо, допоможуть йому йти вздовж берега на захід, щоб розпочати облогу Лимана з півдня. Лиман можна назвати північними воротами до Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Також 8 і 9 лютого DeepState повідомив про нові території, захоплені Росією на схід від Слов'янська – біля Бондарного, Привілля, Васюківки та Никифорівки. Це все відбувається в районі траси, яка веде з Бахмуту до Слов'янська. До межі Слов'янська агресору звідси залишається близько 17 кілометрів.

Останні дві доби на фронті Генштаб ЗСУ фіксує різке збільшення кількості штурмів – вранці 9 лютого відомство повідомило про 312 бойових зіткнень. Тривалий час до цього кількість атак на всіх фронтах не перевищувала півсотні.

