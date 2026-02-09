ISW: Росія заявляє про просування на півночі України, щоб переконати Захід в обвалі фронту

Російське командування продовжує кампанію «когнітивної війни», яка покладається на дрібні атаки через кордон у раніше неактивних районах фронту на півночі України, щоб «спробувати переконати Захід, що лінії фронту в Україні обвалюються», йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 8 лютого.

ISW посилається на заяву Міністерства оборони Росії від 8 лютого, за якою російська армія нібито захопила Сидорівку, що на північний захід від Сум. Таку ж заяву зробив один із російських «воєнкорів», назвавши захоплення села частиною створення «буферної зони» на Сумщині.

«ISW не бачив візуальних доказів, які б підтверджували заяву російського Міністерства оборони. Сидорівка розташована на схід від Комарівки, раніше неактивної ділянки фронту, де російські війська розпочали транскордонні атаки у грудні 2025 року», – йдеться в тексті.





Інститут також наводить слова російського «воєнкора», ймовірно пов’язаного з Північним угрупованням військ РФ, за якими російське командування планує створити понад 20 штурмових груп з елементів російського 2-го мотострілецького полку Ракетних військ стратегічного призначення (РВСН). Такі групи нібито планують залучити для наступу вглиб Сумської області з боку Білої Берези, що на північний захід від Сидорівки на міжнародному кордоні, та Комарівки.

ISW нагадує про попередню фіксацію повідомлень, що російське командування зловживає спеціалізованим особовим складом РВСН як штурмовими військами на Сумському напрямку.

За даними Інституту, наприкінці грудня 2025 року Кремль розпочав кампанію когнітивної війни з використанням транскордонних атак на півночі Сумської та Харківської областей, щоб спробувати створити інформаційний ефект та вплинути на поточні переговори щодо припинення війни.

У рамках цієї кампанії використовувалися заяви про захоплення Грабовського, Комарівки, Білої Берези та Попівки. Просування до Сотницького Козачка, що на північний захід від Харкова, ймовірно, також є частиною цих зусиль.

Читайте також: «Ми скрізь. Немає роду військ, який ми не прикриваємо». Як працює РЕБ на покровському напрямку

Водночас ISW не виявив доказів того, що російські війська досягли значного прогресу в досягненні будь-якої оперативно значущої цілі з моменту ймовірного захоплення цих невеликих прикордонних сіл, так само як і ознак підготовки Росії до значного наступу на Україну з півночі.

«ISW продовжує оцінювати, що Кремль, ймовірно, прагне зобразити ці обмежені транскордонні атаки як новий широкий російський наступ, який підкріплює наратив Кремля про неминучість військової перемоги Росії в Україні, щоб підштовхнути Захід та Україну до капітуляції перед вимогами Росії зараз через страх посилення російських наступальних операцій у майбутньому», – підсумовують автори звіту.

Днями ISW оцінив, що намір російського військового командування провести широкомасштабний літній наступ навіть попри можливі труднощі демонструє незацікавленість Кремля у пошуку рішення для завершення війни шляхом переговорів у найближчі тижні чи місяці.