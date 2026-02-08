Україна має домовленості щодо постачання нових 150 шведських літаків Gripen і 100 французьких Rafale – Зеленський

Україна має домовленості з міжнародними партнерами про постачання нових 150 бойових шведських літаків Gripen та 100 французьких Rafale, зазначив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Київського авіаційного інституту.

«Україна має домовленості про постачання 150 бойових літаків Gripen та 100 Rafale. Це найкращі літаки, на наш погляд, у світі», – поінформував він і уточнив, що йдеться про «абсолютно нові літаки».

Також Зеленський нагадав, що на своєму озброєнні Україна має літаки F-16, але не нові. За його словами, надання партнерами відповідних повітряних суден мають «істотно посилити можливості української авіації».

Раніше, 22 жовтня 2025 року, шведський прем’єр Ульф Крістерссон повідомив, що Швеція й Україна підписали декларацію про наміри продати Києву від 100 до 150 винищувачів Gripen найсучаснішої серії Е. Шведський прем’єр додав, що це початок «довгої подорожі на наступні 10-15 років».

Відповідаючи на уточнення журналістів, чи може Україна отримати Gripen уже у 2026 році, Крістерссон повторив, що «це питання наразі не стоїть». Він пояснив, що партнери домовилися не вводити одночасно два різних типи бойових літаків під час війни, щоб не ускладнювати навчання й обслуговування.

В Офісі президента раніше повідомляли, що унікальною частиною безпекової угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

У серпні 2024 року стало відомо, що українські пілоти розпочали випробування шведських винищувачів Gripen.

Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки. Перші винищувачі F-16, що прибули до України, показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ 4 серпня 2024 року.



