Росія дістає з ангарів літаки української розробки часів СРСР

Росія «розконсервовує» літаки радянської епохи через санкції, що обмежили можливість країни підтримувати свій пасажирський флот. Серед «витертих від пилу» літаків є й український за розробкою пасажирський лайнер, який свого часу приземлили через безпекові проблеми.

Прокремлівське видання «Известия» 19 січня повідомило, що у 2026 році російські авіакомпанії «реактивують» 12 літаків. Десять із них уже передані авіакомпаніям для компенсування скорочення парку, «яке посилюється санкціями», йдеться у повідомленні.

Після повномасштабного вторгнення Москви в Україну санкції заблокували для Росії можливість купувати західні літаки та запчастини. Близько 75 відсотків російського комерційного парку було вироблено у США, ЄС або Канаді.

Серед літаків, які повертаються в експлуатацію, є один Антонов АН-148 – пасажирський реактивний літак української розробки, який з 2018 року відсторонили від польотів у Росії у після катастрофи в лютому того ж року, що забрала життя всіх 71 людей на борту.

Увесь російський парк цих літаків – понад два десятки – був знятий із експлуатації після аварії, а в травні того ж року Куба заборонила своїй національній авіакомпанії використовувати модифікацію цього ж літака.

Інші літаки, що повертаються до комерційної експлуатації, – це ІЛ-96 та середньомагістральні Ту-204/214. Обидва здійснили свої перші польоти в останні роки існування Радянського Союзу.

Лайнер Туполєва нині використовується підсанкційними національними авіаперевізниками Північної Кореї та Куби, а також російською авіакомпанією Red Wings Airlines. Модифікація далекомагістрального пасажирського Іл-96 виконує роль президентського літака Володимира Путіна.

Інші Ту-204/214 експлуатуються національною авіакомпанією Куби та однією російською вантажною авіакомпанією.

Американські Boeing 747, виробництво яких було припинено у 2023 році, також готують до повернення в небо Росії. Повідомляється, що ці далекомагістральні літаки відносно легко повернути на службу через велику кількість запчастин, виготовлених для понад 1500 бортів 747, збудованих із 1970-х років.

Попри десятиліття ізоляції від авіаційної індустрії США, Іран досі утримує в експлуатації невеликий парк 747, одному з яких уже майже 50 років. Раніше російська компанія «Аерофлот» відправляла свої європейські Airbus до Тегерана на технічне обслуговування.

Дефіцит літаків для російських авіакомпаній планували компенсувати випуском 127 нових бортів у 2023–2025 роках. Станом на січень 2026-го цивільним перевізникам передано лише 13 літаків.

Також повідомляється, що Росія створила складну мережу компаній, щоб обходити санкції на авіазапчастини. У лютому 2025 року Міністерство юстиції США оголосило про арешт трьох людей, пов’язаних з компанією з Огайо, за звинуваченням в експорті до Росії авіадеталей на суму 2 мільйони доларів.



