Росія дістає з ангарів літаки української розробки часів СРСР

Літаки ТУ-214 у цеху авіаскладання Казанського авіаційного виробничого об'єднання імені С.П. Горбунова. Казань, Росія, 2006 рік
Літаки ТУ-214 у цеху авіаскладання Казанського авіаційного виробничого об'єднання імені С.П. Горбунова. Казань, Росія, 2006 рік

Коротко

  • Через санкції Росія змушена «розконсервовувати» радянські літаки, включно з українським Ан-148, знятим із експлуатації після смертельної аварії 2018 року.
  • У 2026-му планують повернути до служби 12 літаків, оскільки РФ відрізана від закупівель західних бортів і запчастин (75% парку – Boeing/Airbus).
  • Повертаються також Іл-96 та Ту-204/214, а в небо готують і Boeing-747.
  • Виробничий план із 127 нових літаків провалився: передано лише 13. РФ також створює схеми обходу санкцій на авіадеталі.

Росія «розконсервовує» літаки радянської епохи через санкції, що обмежили можливість країни підтримувати свій пасажирський флот. Серед «витертих від пилу» літаків є й український за розробкою пасажирський лайнер, який свого часу приземлили через безпекові проблеми.

Прокремлівське видання «Известия» 19 січня повідомило, що у 2026 році російські авіакомпанії «реактивують» 12 літаків. Десять із них уже передані авіакомпаніям для компенсування скорочення парку, «яке посилюється санкціями», йдеться у повідомленні.

Після повномасштабного вторгнення Москви в Україну санкції заблокували для Росії можливість купувати західні літаки та запчастини. Близько 75 відсотків російського комерційного парку було вироблено у США, ЄС або Канаді.

Літак АН-148 компанії «Саратовські авіалінії», що розбився під Москвою в лютому 2018 року
Літак АН-148 компанії «Саратовські авіалінії», що розбився під Москвою в лютому 2018 року

Серед літаків, які повертаються в експлуатацію, є один Антонов АН-148 – пасажирський реактивний літак української розробки, який з 2018 року відсторонили від польотів у Росії у після катастрофи в лютому того ж року, що забрала життя всіх 71 людей на борту.

Увесь російський парк цих літаків – понад два десятки – був знятий із експлуатації після аварії, а в травні того ж року Куба заборонила своїй національній авіакомпанії використовувати модифікацію цього ж літака.

Інші літаки, що повертаються до комерційної експлуатації, – це ІЛ-96 та середньомагістральні Ту-204/214. Обидва здійснили свої перші польоти в останні роки існування Радянського Союзу.

Літак ІЛ-96 у московському аеропорту Внуково у квітні 2019 року
Літак ІЛ-96 у московському аеропорту Внуково у квітні 2019 року

Лайнер Туполєва нині використовується підсанкційними національними авіаперевізниками Північної Кореї та Куби, а також російською авіакомпанією Red Wings Airlines. Модифікація далекомагістрального пасажирського Іл-96 виконує роль президентського літака Володимира Путіна.

Інші Ту-204/214 експлуатуються національною авіакомпанією Куби та однією російською вантажною авіакомпанією.

Американські Boeing 747, виробництво яких було припинено у 2023 році, також готують до повернення в небо Росії. Повідомляється, що ці далекомагістральні літаки відносно легко повернути на службу через велику кількість запчастин, виготовлених для понад 1500 бортів 747, збудованих із 1970-х років.

Туполєв Ту-204 північнокорейської авіакомпанії Air Koryo злітає з російського Владивостока у травні 2018 року
Туполєв Ту-204 північнокорейської авіакомпанії Air Koryo злітає з російського Владивостока у травні 2018 року

Попри десятиліття ізоляції від авіаційної індустрії США, Іран досі утримує в експлуатації невеликий парк 747, одному з яких уже майже 50 років. Раніше російська компанія «Аерофлот» відправляла свої європейські Airbus до Тегерана на технічне обслуговування.

Дефіцит літаків для російських авіакомпаній планували компенсувати випуском 127 нових бортів у 2023–2025 роках. Станом на січень 2026-го цивільним перевізникам передано лише 13 літаків.

Також повідомляється, що Росія створила складну мережу компаній, щоб обходити санкції на авіазапчастини. У лютому 2025 року Міністерство юстиції США оголосило про арешт трьох людей, пов’язаних з компанією з Огайо, за звинуваченням в експорті до Росії авіадеталей на суму 2 мільйони доларів.


