ISW оцінив просування російських військ у Родинському та Мирнограді

Армія Росії оперує на менш ніж половині території Мирнограда, попри попередні заяви російського командування – про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 28 грудня.

ISW оцінив ситуацію в Родинському (на північ від Покровська) та Мирнограді на основі аналізу нових даних із відкритих джерел.

«Геолоковані відеозаписи, опубліковані 28 грудня, показують, що українські війська діють у північному Родинському, що свідчить про те, що українські війська зберігають здатність діяти в населеному пункті», – йдеться в тексті.

Також відео від 27 грудня вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в північному Мирнограді. Інститут посилається на опубліковані 27 грудня записи із геолокацією, на яких видно, як російські війська піднімають прапори в кількох місцях у північному Мирнограді та центральній частині Родинського. За оцінкою ISW, це відбувалося в рамках російських місій з інфільтрації, які не змінили контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій.





Докази, які зібрали аналітики, підтверджують російську присутність (через місії з інфільтрації або штурми) в межах 49 відсотків Мирнограда.

Водночас, зазначає ISW, російське командування продовжує «перебільшувати тактичні деталі, щоб створити хибне враження, що українська оборона на передовій перебуває на межі краху». Зокрема, 27 грудня Володимир Путін зустрівся з керівництвом Генерального штабу Росії та командувачами угруповань військ. Дослідники припускають, що Кремль підлаштував подію, щоб вплинути на зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Флориді 28 грудня.

На цій зустрічі начальник Генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов та командири Управління оборони зробили «низку, ймовірно, перебільшених заяв щодо успіхів Росії на полі бою». Зокрема, ISW вказує на заяви про нібито захоплення Мирнограда, Родинського, Вільного (на схід від Добропілля), та Гуляйполя.

Герасимов також «коротко згадав Куп’янськ під час звіту Путіну, стверджуючи, що російське Західне Управління оборони ліквідує українські війська, заблоковані на східному (лівому) березі річки Оскіл». Інститут припускає, що Герасимов міг обмежити свої ремарки щодо Куп’янська через негативну реакцію, яку Міністерство оборони Росії отримало останніми днями від російських «воєнкорів» за неправдиві заяви про нібито захоплення Куп’янська.

27 грудня Генеральний штаб України заперечив заяви Росії про захоплення Мирнограда та зазначив, що російські війська ще не захопили Покровськ, навіть попри те, що, як відомо, бої в самому місті тривають вже майже 150 днів. 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ України також 28 грудня повідомив, що українські війська утримують позиції в північному Покровську.



