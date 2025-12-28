«У Мирнограді ситуація залишається складною» – ДШВ

Українські військові продовжують контролювати значну частину Покровсько-Мирноградської агломерації, інформують у Десантно-штурмових військах (ДШВ) зранку 28 грудня.

«Сили оборони надійно контролюють північну частину Покровська. Десятки спроб противника протиснути наш захист північніше залізниці – невдалі. Саме тому росіяни продовжують активно діяти на заході Покровська. Мета незмінна – вихід у район Грішиного. Але всі атаки ворога наші сили блокують», – ідеться в повідомленні 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.

Складною в цьому повідомленні названа ситуація в Мирнограді.

«Сили оборони утримують визначені позиції. До захисту міста залучені, зокрема, підрозділи Десантно-штурмових військ та морської піхоти. Сили оборони працюють над посиленням угруповання, щоб протидіяти тиску ворога з північно-східного та південного напрямків. Виконувати це завдання дозволяє, зокрема, контроль над коридором в районі Світлого та Рівного», – інформують українські військові.

Командування російського Генштабу доповіло лідерові РФ Володимиру Путіну 27 грудня, що російські війська взяли під контроль міста Гуляйполе в Запорізькій області та Мирноград у Покровському районі Донецької області. Український Генштаб ці заяви заперечив. Путін заявив, що «зважаючи на темпи, які ми спостерігаємо на лінії бойового контакту, наша зацікавленість у виведенні українських військових формувань із займаних ними територій фактично зводиться до нуля з різних міркувань».



