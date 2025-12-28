На фронті відбулося 160 боїв за минулу добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 28 грудня на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 39 авіаційних ударів, застосувавши 41 ракету та скинувши 101 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 3540 обстрілів, зокрема 66 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6824 дрони-камікадзе… За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, три пункти управління та один інший важливий об’єкт російських загарбників», – вказано в ранковому зведенні.

Активні бойові дії точилися на Лиманському (там було 16 атак), Костянтинівському (18), Олександрівському (16) та Гуляйпільському (19) напрямках, але найбільше боїв, як і раніше, зафіксовано на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине», – йдеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Генеральний штаб ЗСУ 27 грудня виступив із заявою, в якій заперечив окупацію силами РФ Гуляйполя в Запорізькій області та Мирнограда в Донецькій області.

Російське Міноборони раніше 27 грудня заявляло про захоплення Гуляйполя на Запоріжжі та Мирнограда на Донеччині.

Днями російські військові заявили про захоплення командно-спостережного пункту 1-го батальйону 106-ї бригади територіальної оборони ЗСУ в Гуляйполі на Запоріжжі. Відповідне відео з'явилося в мережі 25 грудня. На відео російські військові показують комп'ютери, засоби зв’язку, карти і незаблокований телефон.

Проект DeepState, коментуючи відео російських військових, повідомив, що воно підтверджує присутність противника в центральній частині міста. За словами аналітиків, Гуляйполе стає великою сірою зоною, оскільки і українські, і російські війська є майже всюди.