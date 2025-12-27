Командування: армія Росії понад 30 разів намагалася прорвати оборону на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 27 грудня.

Сили оборони, зокрема, відбили одну російську штурмову дію на Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

На Південно-Слобожанському напрямку армія Росії сім разів атакувала позиції українських захисників поблизу Стариці, Вовчанська, Приліпки та в бік Лиману й Григорівки. Одна сутичка триває на момент зведення.

На Куп’янському напрямку штаб зафіксував три штурмові дії – російські загарбники намагалися прорватися на українські позиції в бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку з початку доби армія РФ 14 разів атакувала українські позиції, триває відбиття однієї атаки.

Штаб звітує про п’ять російських спроб прорватися на Слов’янському напрямку і відбиття ще трьох атак на Краматорському. На Костянтинівському напрямку російські війська 18 разів атакували позиції ЗСУ.

«Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 31 раз намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине. Два боєзіткнення тривають дотепер», – йдеться в зведенні.

Українські війська відбили 15 російських атак на свої позиції на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку зупинили 12 спроб армії РФ просунутись уперед у районах Гуляйполя, Білогір’я та в бік Добропілля, три бої тривають.





Командування також зафіксувало одну російську атаку на Оріхівському напрямку і відбиття трьох атак у районі Антонівського мосту на Придніпровському.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.



