Генштаб звітує про удар по нафтовому заводу в Ростовській області ракетами Storm Shadow

Українські військові атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів, заявив Генеральний штаб Збройних сил 25 грудня.

«Підрозділи Повітряних Сил ЗС України завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Командування уточнює, що ціль була уражена – на місці зафіксували «численні вибухи», масштаби збитків уточнюються.

«Новошахтинський завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та безпосередньо залучений до забезпечення збройних сил російської федерації. Підприємство, зокрема, постачає окупаційній армії дизельне пальне та авіаційний гас. Загальний обсяг резервуарів заводу становить понад 210 тисяч кубічних метрів», – додає Генштаб.

Він додає, що Сили оборони продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу РФ та примушення її до припинення збройної агресії проти України.





Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку та вибухи на території Новошахтинська. Згодом він заявив, що під час гасіння пожежі на промисловому підприємстві в місті постраждав пожежний.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



