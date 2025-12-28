Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби відбулося майже 190 боїв

На фронті від початку цієї доби відбулося 186 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, найбільше атак було на Покровському напрямку – тут російські підрозділи 45 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка, Вільне. Два боєзіткнення тривають досі.

Також інтенсивні бої тривають на Костянтинівському напрямку, де противник 25 разів атакував позиції Сил оборони, на Олександрівському напрямку українські захисники зупинили 19 російських атак.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці зупинили 17 спроб військ РФ просунутися уперед біля Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки, Білогір’я та в бік Варварівки – ще два боєзіткнення тривають, додають в Генштабі.

Бойові дії продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Читайте також: Муженко пояснив важливість боротьби за Покровськ і Куп’янськ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



