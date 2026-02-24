«Мир на умовах України» – Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва 24 лютого

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва в четверту річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це вона сама повідомила в мережі Х зранку 24 лютого.

«У Києві вдесяте з початку війни. Щоб підтвердити, що Європа непохитне підтримка України – фінансово, військово та протягом цієї суворої зими. Щоб підкреслити нашу незмінну відданість справедливій боротьбі України.

І щоб надіслати чіткий сигнал як українському народу, так і агресору: ми не поступимося, доки не буде відновлено мир. Мир на умовах України», – написала очільниця Європейської комісії.

Раніше цього тижня голова європейської дипломатії Кая Каллас наголосила, що від Росії, а не від України слід вимагати поступок для мирного врегулювання. «Якщо ми хочемо зупинити війну й не допустити її подальшої ескалації, ми маємо побачити поступки з боку Росії», – заявила Каллас.

Також Каллас зауважила, що не поділяє оптимізму головного переговірника США Стіва Віткоффа щодо можливого прориву в переговорах з огляду на неготовність російської сторони до нього у політичних питаннях.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф напередодні в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.