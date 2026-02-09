До нового пакету санкцій ЄС можуть включити 31 компанію з Росії

До 20-го пакету санкцій, пропозицію щодо якого днями висунула Єврокомісія, можуть включити 31 компанію з Росії, 21 – з Китаю, 4 – з Туреччини та 2 – з ОАЕ. Списки проєкту санкцій, які ще може коригувати та має затвердити Рада ЄС, є у розпорядженні Радіо Свобода.

Зокрема, обмеження пропонують накласти на низку компаній, які є частиною інфраструктури забезпечення війни: постачальників компонентів, логістичні вузли, торговельні прокладки і компанії подвійного призначення.

У санкційному пакеті окрему увагу приділено китайським компаніям, що працюють у сфері електроніки, компонентів для дронів, логістики та торговельного посередництва.

Однією з найбільших компаній із Китаю є Jiangxi Xintuo Enterprise (бренд T-Motor), яка відома як глобальний виробник двигунів для безпілотників.

Компанія KingMax Hobby Co. Ltd. виробляє серводвигуни та системи керування – хоча позиціонує себе як виробник «hobby electronics», її продукція може використовуватися у військових дронах і роботизованих системах.

Beijing Timingtron Corporation виробляє компоненти для синхронізації та обробки сигналів для систем зв’язку, РЕБ і навігації. Finder Technology Ltd. та Global Link Logistics, внесені до списку як юридичні особи, що працюють у секторах електроніки, компонентів або логістики, тобто можуть відігравати роль реекспортної прокладки, через яку електронні компоненти потрапляють в РФ, обходячи санкційні обмеження.

Щодо компаній, зареєстрованих у Туреччині, то це підприємства із суднобудування, технічного обслуговування та зовнішньої торгівлі, які можуть обслуговувати тіньовий флот Росії. Такі санкції мають на меті обмежити можливості Росії використовувати морську інфраструктуру третіх країн для експорту нафти та нафтопродуктів.

Російські компанії, яких у санкційних списках 31, переважно працюють у сферах дистрибуції електроніки, постачання верстатів, інжинірингових і сервісних послуг.

У документах ЄС вони описуються як частина промислової та технологічної бази, яка забезпечує функціонування російського військово-промислового комплексу, навіть якщо самі компанії не є виробниками озброєння.

Включення компаній під санкції означає, що європейському бізнесу забороняють співпрацювати з ними.

29 січня голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що 20-й пакет санкцій планують ухвалити 24 лютого 2026 року.

6 лютого Європейська комісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії через її неспровоковану агресію проти України. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, новий пакет санкцій охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю, зорема, щодо енергетики запроваджується повна заборона на морські перевезення російської сирої нафти.

Також Єврокомісія пропонувала включити до списку санкцій ще 20 російських регіональних банків і посилити експортні обмеження новими заборонами на товари та послуги – «від гуми до тракторів і послуг кібербезпеки, вартістю понад 360 мільйонів євро».

Попередній, 19-й пакет санкцій Євросоюз затвердив наприкінці жовтня 2025 року. Він був спрямований на скорочення доходів Росії від енергетики, посилення фінансового тиску та контроль за обходом обмежень через треті країни.



