«Йдеться про посилення тиску задля переговорів» – президентка Єврокомісії про наступний пакет санкцій проти Росії

Після переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій проти РФ посилюватиме тиск на Москву.

«Дуже скоро ми представимо наш 20-й пакет санкцій. Йдеться про посилення тиску на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів зі справжнім наміром досягти миру», – написала вона у соцмережі Х.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що наближаючись до четвертого року жорстокої війни проти України, Росія продовжує подвоювати кількість воєнних злочинів, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та будинках.

Зеленський, у свою чергу, зазначив, що Урсула фон дер Ляєн поінформувала про фіналізацію 20-го пакета санкцій проти Росії.

«Бачимо, що вже відбувається з російською економікою і що може бути далі, якщо тиск спрацює правильно. Працюємо в цьому напрямі, мають бути важливі кроки», – написав він у телеграмі.

29 січня голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що 20-й пакет санкцій планується ухвалити 24 лютого 2026 року. Видання Euractiv повідомляло, що серед можливих заходів – заборона на обслуговування російських нафтових танкерів, експорт предметів розкоші до Росії та скорочення квот ЄС на імпорт російських добрив. З такими ініціативами виступили Фінляндія та Швеція.

Читайте також: Голови МЗС країн ЄС розповіли, що хочуть бачити в 20-му пакеті санкцій щодо Росії

Попередній, 19-й пакет санкцій Євросоюз затвердив наприкінці жовтня 2025 року. Він був спрямований на скорочення доходів Росії від енергетики, посилення фінансового тиску та контроль за обходом обмежень через треті країни.