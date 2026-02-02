Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

«Йдеться про посилення тиску задля переговорів» – президентка Єврокомісії про наступний пакет санкцій проти Росії

«Йдеться про посилення тиску на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів зі справжнім наміром досягти миру», – заявила Урсула фон дер Ляєн
«Йдеться про посилення тиску на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів зі справжнім наміром досягти миру», – заявила Урсула фон дер Ляєн

Після переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій проти РФ посилюватиме тиск на Москву.

«Дуже скоро ми представимо наш 20-й пакет санкцій. Йдеться про посилення тиску на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів зі справжнім наміром досягти миру», – написала вона у соцмережі Х.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що наближаючись до четвертого року жорстокої війни проти України, Росія продовжує подвоювати кількість воєнних злочинів, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та будинках.

Зеленський, у свою чергу, зазначив, що Урсула фон дер Ляєн поінформувала про фіналізацію 20-го пакета санкцій проти Росії.

«Бачимо, що вже відбувається з російською економікою і що може бути далі, якщо тиск спрацює правильно. Працюємо в цьому напрямі, мають бути важливі кроки», – написав він у телеграмі.

29 січня голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що 20-й пакет санкцій планується ухвалити 24 лютого 2026 року. Видання Euractiv повідомляло, що серед можливих заходів – заборона на обслуговування російських нафтових танкерів, експорт предметів розкоші до Росії та скорочення квот ЄС на імпорт російських добрив. З такими ініціативами виступили Фінляндія та Швеція.

Читайте також: Голови МЗС країн ЄС розповіли, що хочуть бачити в 20-му пакеті санкцій щодо Росії

Попередній, 19-й пакет санкцій Євросоюз затвердив наприкінці жовтня 2025 року. Він був спрямований на скорочення доходів Росії від енергетики, посилення фінансового тиску та контроль за обходом обмежень через треті країни.

Форум

XS
SM
MD
LG