Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти РФ – заява фон дер Ляєн

Європейська комісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії через її неспровоковану агресію проти України. Про це 6 лютого повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У своїй заяві з цього приводу високопосадовиця зазначила, що повномасштабна війна Росії проти України невдовзі триватиме 1500 днів.

«За весь минулий рік російські війська просувалися в середньому від 15 до 70 метрів на день. Вони захопили лише близько 0,8% території України, попри найвищий рівень втрат від будь-якого військового наступу з часів Другої світової війни», – наголосила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Кремль нарощує число воєнних злочинів, «навмисно атакуючи будинки та цивільну інфраструктуру», і це «не поведінка держави, яка прагне миру». «Росія сяде за стіл переговорів зі справжніми намірами, лише якщо на неї тиснути. Це єдина мова, яку Росія розуміє. Ось чому ми сьогодні робимо крок вперед», – указала очільниця Єврокомісії.

Новий пакет санкцій охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю.

«Щодо енергетики ми запроваджуємо повну заборону на морські перевезення російської сирої нафти. Це ще більше скоротить доходи Росії від енергетики та ускладнить пошук покупців для її нафти… Ми додаємо до списку ще 43 судна до тіньового флоту, їхня загальна кількість сягає 640... Це доповнює нашу заборону на імпорт зрідженого природного газу, узгоджену з 19-м пакетом та Регламентом RepowerEU», – сказала фон дер Ляєн.

Також Єврокомісія пропонує включити до списку санкцій ще 20 російських регіональних банків і посилити експортні обмеження новими заборонами на товари та послуги – «від гуми до тракторів і послуг кібербезпеки, вартістю понад 360 мільйонів євро».

«Щоб продемонструвати нашу рішучість скоротити ухилення від санкцій, ми вперше активуємо інструмент боротьби з обходом санкцій, заборонивши експорт будь-яких машин з числовим програмним керуванням та радіостанцій до юрисдикцій, де існує високий ризик реекспорту цієї продукції до Росії», – відзначила президентка Єврокомісії, закликаючи держави-члени швидко схвалити ці нові санкції.

29 січня голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що 20-й пакет санкцій планується ухвалити 24 лютого 2026 року.

Попередній, 19-й пакет санкцій Євросоюз затвердив наприкінці жовтня 2025 року. Він був спрямований на скорочення доходів Росії від енергетики, посилення фінансового тиску та контроль за обходом обмежень через треті країни.