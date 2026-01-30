Євросоюз включить до нового пакета санкцій проти Росії банки – Bloomberg

Європейський Союз має намір включити до 20-го пакета санкцій проти Росії додаткові обмеження щодо російських банків і нафтових компаній, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, ЄС також планує запровадити санкції проти криптовалютних сервісів та фінансових організацій у третіх країнах, які, як стверджується, допомагають Росії обходити обмеження. До списку санкцій передбачається включити також нові судна «тіньового флоту».

Джерела Bloomberg не виключають, що Євросоюз уперше застосує механізм протидії обходу санкцій, що передбачає заборону експорту верстатів та окремих видів радіообладнання до Киргизстану.

Пакет також може включати нові торгові обмеження щодо компаній та товарів, необхідних Росії для виробництва зброї, а також заборону імпорту деяких металів із Росії.

29 січня голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що 20-й пакет санкцій планується ухвалити 24 лютого 2026 року. Видання Euractiv повідомляло, що серед можливих заходів – заборона на обслуговування російських нафтових танкерів, експорт предметів розкоші до Росії та скорочення квот ЄС на імпорт російських добрив. З такими ініціативами виступили Фінляндія та Швеція.

Попередній, 19-й пакет санкцій Євросоюз затвердив наприкінці жовтня 2025 року. Він був спрямований на скорочення доходів Росії від енергетики, посилення фінансового тиску та контроль за обходом обмежень через треті країни.