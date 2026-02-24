В ОБСЄ заявили про підтримку справедливого миру для України шляхом переговорів

Лідери Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) підтвердили свою підтримку справедливого та тривалого миру для України шляхом переговорів, що ґрунтується на міжнародному праві. Про це йдеться у заяві організації.

Вони повторили своє рішуче засудження війни Росії проти України і засудили всі напади на цивільне населення, цивільні об'єкти та інфраструктуру, необхідні для виживання населення, та наголосили, що міжнародне гуманітарне право має дотримуватися завжди.

«Через чотири роки війни ми не повинні шкодувати зусиль, щоб припинити цю війну. Пріоритетом швейцарського головування є підтримка поточних дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни шляхом переговорів», – сказав чинний голова Ігнаціо Кассіс, заявивши про готовність організації підтримати переговорне врегулювання та його реалізацію на місцях.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен наголосила на важливому внеску інструментів ОБСЄ у зусилля міжнародного рівня щодо забезпечення відповідальності, зокрема у вирішенні питання депортації та примусового переміщення українських дітей.



Генеральний секретар Феридун Сінірліоглу зазначив, що тривала війна в Україні має закінчитися справедливим та стійким миром, а «у часи зростання глобальної недовіри діалог має залишатися можливим. Нам потрібен багатосторонній підхід, щоб зменшити ризики подальшої дестабілізації».



Він зазначив, що, незважаючи на зростання напруженості, ОБСЄ продовжує надавати форум для всіх держав-учасниць, щоб взаємодіяти одна з одною, обмінюватися думками, притягувати одна одну до відповідальності та шукати спільну мову.

Швейцарія перейняла головування в ОБСЄ у 2026 році, назвавши серед пріоритетів сприяння справедливому й тривалому миру в Україні. На початку лютого чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс та генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу перебували з візитом в Києві.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф напередодні в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.

Читайте також: Розвідки європейських країн не вірять у мир між Україною та РФ у 2026 році – Reuters