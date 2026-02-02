Доступність посилання

Чинний голова ОБСЄ і генсекретар організації прибули до Києва

«Я тут, щоб підтвердити роль ОБСЄ як платформи для діалогу і її готовність підтримувати зусилля, спрямовані на справедливий і міцний мир», – написав Кассіс у соціальній мережі X

Чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс прибув до Києва разом із генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу.

«Я тут, щоб підтвердити роль ОБСЄ як платформи для діалогу і її готовність підтримувати зусилля, спрямовані на справедливий і міцний мир, відповідно до міжнародного права і Гельсінкських принципів», – написав Кассіс у соціальній мережі X.

Програма візиту посадовців поки що невідома.

Швейцарія перейняла головування в ОБСЄ у 2026 році, назвавши серед пріоритетів сприяння справедливому й тривалому миру в Україні.

