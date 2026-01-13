Сибіга анонсував засідання ОБСЄ через останні російські атаки та «зневагу до мирних зусиль»

Україна ініціювала позачергову зустріч Організації з безпеки та співробітництва в Європі через останні російські удари, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 13 січня.

«Не було і не буде жодних пауз у тиску на Росію, зокрема на міжнародних майданчиках, доти, доки держава-терорист твердо налаштована вести свою геноцидну агресивну війну», – повідомив він.

Міністр вказав на те, що зустріч відбудеться 15 січня – «на вимогу України в ОБСЄ буде розглянуто російські удари та зневагу до мирних зусиль під проводом Сполучених Штатів».

Він зазначив, що час проведення позачергових дебатів обрали так, щоб вони збіглися з інавгураційним засіданням Постійної ради ОБСЄ у 2026 році – цьогоріч організацію очолює Швейцарія.

«Я закликаю всі держави-учасниці ОБСЄ усвідомити загрозу та масштаб виклику, який становить найбільша й найдовша війна в Європі з часів Другої світової війни для самих понять суверенітету, територіальної цілісності, свободи та людського життя», – додав голова МЗС.





ОБСЄ наразі не анонсувала публічно засідання на запит України. На 15 січня заплановане інавгураційне засідання головування Швейцарії. Під час нього міністр закордонних справ країни Ігнаціо Кассіс представить програму країни для організації на 2026 рік.

Рада безпеки ООН 12 січня на запит української сторони провела засідання, скликане після масованого російського удару по Україні в ніч проти 9 січня, коли сили РФ застосували, зокрема, балістичну ракету «Орешник» по Львівщині.



