Трамп закликав до страти підозрюваного у вбивстві української біженки в Шарлотті

Президент США Дональд Трамп закликав засудити до страти 34-річного підозрюваного у вбивстві 23-річної української біженки Ірини Заруцької в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна).

«Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна бути піддана «швидкому» (без сумніву!) судовому розгляду і засуджена тільки до смертної кари, – написав Трамп у Truth Social. – Іншого варіанту бути не може».

Напередодні стало відомо, що Федеральне бюро розслідувань і Міністерство транспорту США розслідують смертельне ножове поранення української біженки Ірини Заруцької в поїзді в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна).

Підозрюваний у вбивстві Декарлос Браун-молодший, якого раніше заарештовували і звільняли щонайменше 14 разів, був зафіксований камерою спостереження, коли неодноразово вдарив ножем Заруцьку невдовзі після того, як вона сіла у поїзд, прямуючи додому з роботи в піцерії Шарлотта 22 серпня, повідомила влада.

Раніше президент США Дональд Трамп у своїй заяві назвав відео вбивства «жахливим», а згодом звинуватив у смерті «прекрасної, молодої української біженки» політику «безготівкової застави» в місті, контрольованому демократами.

Незрозуміло, чи можуть Трамп або інші члени його адміністрації використати державне фінансування, щоб домогтися змін у політиці міста Шарлотт щодо застави. Місцева поліція співпрацює з федеральними правоохоронцями у своїх розслідуваннях.

34-річного Брауна в січні звільнила суддя магістрату Північної Кароліни, узявши «письмову обіцянку» з’явитися до суду, хоча його досьє свідчило про насильство, психічні захворювання, минулі ув’язнення за такі злочини, як пограбування.

Наразі його утримують без права внесення застави у в’язниці округу Мекленбург за звинуваченням у вбивстві.