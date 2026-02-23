Зеленський: Путін не хоче зупиняти війну, але «не хоче» не означає «не зробить»

Президент Володимир Зеленський заявляє, що російський лідер Володимир Путін не має наміру зупиняти війну проти України, і наголосив, що Захід має зосередитися на стримуванні Росії, а не на намаганнях догодити Путіну. Зеленський сказав про це в інтерв’ю британській медіакорпорації Бі-Бі-Сі.

На запитання щодо того, чи Путін не зупинить цю війну, якщо тільки не опиниться під колосальним тиском, а цього, ймовірно, не відбувається, Зеленський сказав: «І так, і ні. Побачимо. І так, і ні. Він цього не хоче, але «не хоче» не означає «не зробить». Дай Боже. Дай Боже, ми досягнемо успіху».

Президент також заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки в обмін на припинення вогню. «Я просто дивлюся на це інакше. Я сприймаю це не просто як землю. Для мене це означає вийти, тобто послабити наші позиції, кинути сотні тисяч наших людей, які там живуть. Ось як я на це дивлюся. І я впевнений, що цей «вихід» розділить наше суспільство», – сказав Зеленський.

Він додав, що Путіну «потрібна ця пауза». «Це правда, що б він не говорив. І коли він відновиться… Наші європейські партнери кажуть – три-п’ять років. На мою думку, він зможе відновитися за пару років, не більше. І куди він піде далі? Ми не знаємо. Але те, що він захоче продовжити, – факт», – заявив голова держави.

Зеленський також висловив думку про те, що Путін вже розпочав Третю світову війну. «Питання, наскільки він може захопити ті чи інші території, і питання, як його зупинити. Не тому, щоб Росія не виграла, а тому, що Росія хоче принести свій світ і змінити людям життя, яке їм подобається і яке вони обирають самостійно. Тому я вважаю і вважав, що Путін уже почав цю війну. І ми зупиняємо його від широкої війни, повномасштабної, Третьої світової війни. Ми сьогодні є форпостом і зупиняємо Путіна», – зазначив він.

В інтерв’ю Пірсу Морґану, опублікованому на YouTube ввечері 18 лютого, Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів зі США і Росією щодо припинення війни РФ проти України знову пройде у Швейцарії. Планованої дати переговорів голова держави не навів, але підкреслив важливість проведення переговорів саме в Європі.

Відразу по завершенню переговорів між Україною, США і Росією в Женеві (Швейцарія) Зеленський заявив, що спостерігався прогрес у військових аспектах, але в політичних сферах залишаються «чутливі питання». «Поки що позиції різні, бо перемовини були непрості… Тобто в напрямку військовому прогрес я почув, у напрямку політичному – був діалог, домовилися йти далі, домовилися продовжувати. Там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув», – додав президент, зазначивши, що деталі знатиме по поверненню групи в Україну.

Водночас в Офісі президента України 20 лютого заперечили повідомлення ЗМІ про те, що Володимир Зеленський нібито мав розмову з радниками, на якій йшлося про необхідність готуватися ще до трьох років війни і провал мирних переговорів. Радник українського президента Дмитро Литвин заявив, що не було ані такої розмови з радниками і негативу про переговори, ані такого завдання про «війну ще на три роки». За його словами, «це просто фейк».

Виступаючи перед російськими державними ЗМІ після завершення офіційних переговорів 18 лютого, головний переговорник Москви Володимир Мединський заявив, що переговори були «важкими, але діловими», і що подальші зустрічі будуть.

Перед цим головний посланець Білого дому в Женеві Стів Віткофф заявив, що було досягнуто «значного прогресу». «Обидві сторони погодилися надати оновлену інформацію своїм відповідним лідерам і продовжити роботу над досягненням угоди», – написав він у дописі на X.

Деталей розмов не розголошують.

Переговори, які тривали в Женеві два дні: 17 і 18 лютого – третій раунд тристоронніх зустрічей, що відбулися протягом останнього місяця – були зосереджені на двох найскладніших перешкодах на шляху до припинення війни Росії проти України: територіальних претензіях і гарантіях безпеки.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу.

Тим часом Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.