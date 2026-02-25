ЗМІ: Віткофф заявив, що будь-яка ядерна угода з Іраном має діяти безстроково

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф на закритій зустрічі у вівторок заявив, що адміністрація вимагає, щоб будь-яка ядерна угода з Іраном залишалася чинною безстроково, повідомляє видання Axios з посиланням на американського чиновника та двох інших осіб, знайомих з цими коментарями.

«Ми починаємо з іранцями з передумови, що положення про припинення дії немає. Незалежно від того, чи отримаємо ми угоду чи ні, наша передумова полягає в тому, що ви повинні поводитися належним чином до кінця свого життя», – сказав він на зустрічі донорів AIPAC у Вашингтоні, повідомляють джерела.

Віткофф також сказав, що переговори між США та Іраном наразі зосереджені на ядерних питаннях, але якщо угода буде досягнута, адміністрація Трампа хотіла б провести подальші переговори щодо ракетної програми Ірану та підтримки проксі-військ.

За його словами, на цьому етапі США хотіли б, щоб інші країни регіону взяли участь у переговорах.

Спецпосланець Трампа сказав, що під час поточних ядерних переговорів двома ключовими питаннями є здатність Ірану збагачувати уран та доля його існуючих запасів збагаченого урану.

Як повідомляють американські чиновники, Трамп може бути відкритим до «символічного» збагачення в Ірані, якщо іранці доведуть, що це не дозволить їм розробити ядерну зброю. Чиновники також кажуть, що іранці перебувають під великим тиском з боку посередників – Оману, Катару, Єгипту та Туреччини – щоб рухатися до угоди зі США, яка запобігатиме війні. Але багато чиновників у Вашингтоні та регіоні залишаються скептично налаштованими щодо того, що іранці готові досягти високої планки, встановленої Трампом.

Білий дім не відповів на запит про коментар.

Віткофф та радник і зять Трампа Джаред Кушнер, як повідомлялось, мають зустрітися 26 лютого з главою МЗС Ірану Аббасрм Арагчі в Женеві. Очікується, що сторони обговорять можливі параметри домовленостей, спрямованих на обмеження ядерної діяльності Ірану в обмін на послаблення санкцій.

Попередній раунд переговорів між Іраном і Сполученими Штатами щодо ядерної програми Тегерану завершився в Женеві, Швейцарія, 17 лютого без угоди.

Переговори відбувалися на тлі неодноразових погроз Трампа щодо військових дій проти Тегерану, спочатку через жорстоке придушення протестів в Ірані, а потім через ядерну програму країни.

Західні країни давно підозрюють Іран у прагненні створити ядерну зброю, тоді як Тегеран наполягає, що його програма призначена лише для цивільних цілей.