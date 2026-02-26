США й Іран проводять переговори в Женеві на тлі побоювань військового конфлікту

Посадовці США й Ірану 26 лютого в Женеві проводять новий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерану, які вважають останньою спробою уникнути збройного конфлікту між сторонами.

Третій раунд переговорів відбувається на тлі того, що президент Дональд Трамп зважує варіанти військових дій США, якщо не буде досягнуто угоди щодо обмеження ядерної програми Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі проводить переговори з посланцем Білого дому Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером, представники Оману виступають посередниками, як і в попередніх раундах.

Сторони провели непрямі переговори на початку цього місяця в Омані, вперше після того, як Ізраїль і Сполучені Штати завдали ударів по ключових ядерних об’єктах Ірану під час короткочасного конфлікту в червні. Другий раунд переговорів відбувся в Женеві 17 лютого.

Два раунди переговорів не привели до прориву, і ключові проблеми залишаються невирішеними.

Під час переговорів Сполучені Штати вимагали від Ірану повністю припинити збагачення урану й відмовитися від своїх запасів близько 400 кілограмів високозбагаченого урану, що завадить Тегерану створити ядерну зброю.

Тегеран наполягає на тому, що його ядерна програма призначена для мирних, цивільних цілей, таких як виробництво електроенергії.

«Після того, як їхня ядерна програма була знищена [внаслідок авіаударів США й Ізраїлю минулого року], їм сказали не намагатися її відновити... Ви можете бачити, як вони завжди намагаються відновити її елементи», – заявив 25 лютого державний секретар США Марко Рубіо. «Зараз вони не збагачують уран, але вони намагаються дійти до того моменту, коли зрештою зможуть це зробити», – додав він.

Рубіо сказав, що хоча переговори будуть зосереджені на ядерній програмі Ірану, питання його ракет також має бути розглянуте, оскільки Тегеран володіє «тисячами балістичних ракет малої дальності, які можуть досягти американських баз, розташованих у регіоні».

Він додав, що коментарі Трампа 24 лютого під час його звернення в Конгресі про те, що Іран «працює над створенням ракет, які незабаром досягнуть Сполучених Штатів Америки», не означають, що Тегеран наразі володіє такою зброєю, але що «вони явно прямують до того, щоб одного дня розробити зброю, яка може досягти континентальної частини США».

Іран заявив, що готовий піти на поступки в обмін на скасування санкцій США й визнання його права на збагачення урану.

Напередодні переговорів 26 лютого голова МЗС Ірану заявив, що сторони близькі до угоди, яка дозволить уникнути військового протистояння.

«У нас є історична можливість укласти безпрецедентну угоду, яка врахує взаємні занепокоєння й інтереси», – написав Аббас Аракчі в дописі в соціальних мережах, додавши, що угода «досяжна, але лише якщо дипломатії буде надано пріоритет».

Аракчі також пообіцяв, що Іран «за жодних обставин ніколи не розроблятиме ядерну зброю», але наполягав на праві країни «використовувати дивіденди мирних ядерних технологій».

Переговори в Женеві відбуваються після неодноразових погроз Трампа щодо військових дій проти Тегерана, спочатку через жорстоке придушення Іраном масових протестів у січні, а потім через ядерну програму країни.

Світові держави уклали знакову ядерну угоду з Тегераном у 2015 році, щоб запобігти створенню іранської атомної бомби.

Західні економічні санкції на той час були послаблені, але Іран почав відмовлятися від зобов’язань після того, як Трамп, під час свого першого президентського терміну, вийшов з угоди у 2018 році та знову запровадив санкції.