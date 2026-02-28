«Не є рішенням ядерної проблеми»: в ООН розкритикували удари США та Ізраїлю по Ірану

Спеціальна доповідачка ООН із прав людини в Ірані Май Сато розкритикувала удари США та Ізраїлю, заявивши, що вони були здійснені «з порушенням Статуту ООН і без санкції Ради Безпеки».

У власному дописі у мережі X вона наголосила: «Ми не можемо обирати, коли міжнародне право застосовується, а коли – ні». За її словами, «незаконне військове втручання не є рішенням ні ядерної проблеми, ні ситуації з правами людини в Ірані».

Сато додала, що «уважно стежить за впливом ескалації на права людини», зокрема за наслідками для цивільного населення та об’єктів інфраструктури.

Раніше, вранці 28 лютого, ізраїльські військові завдали удару по території Ірану, у Тегерані пролунали вибухи, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). За даними ізраїльської сторони, «атака була раптовою». Одночасно з її початком ЦАХАЛ розіслав загальнонаціональне попередження із закликом до громадян залишатися поблизу захищених приміщень.



«Це превентивне повідомлення з метою підготувати населення до можливості запуску ракет у напрямку держави Ізраїль», – йдеться у заяві військових.

За даними міністра оборони Ізраїля Ізраеля Каца, країна почала «превентивну військову операцію» проти Ірану, яка «має на меті нейтралізувати потенційну загрозу з боку Тегерану, а також запобігти можливим ударам по території Ізраїлю».

Представник Сполучених Штатів у коментарі Радіо Свобода підтвердив участь Америки в операції проти Ірану. Американський посадовець каже, що авіаудари мають на меті «послабити безпекову інфраструктуру Ірану».

Згодом лідер США Дональд Трамп зазначив, що Америка дійсно почала військову кампанію проти Ірану «для усунення загроз з боку чинного режиму». Він назвав керівництво країни «жорстокою групою людей», чия діяльність несе пряму небезпеку для США, «наших військ, нашим базам за кордоном і нашим союзникам по всьому світу».

ЗМІ писали також, що за даними іранського чиновника, країна готується до дій у відповідь, і «відповідь буде нищівною».

Згодом Іран у відповідь запустив ракети у сторону Ізраїлю, йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у соцмережі Х.



«Оборонні системи працюють, щоб перехопити загрозу. За останні кілька хвилин командування тилу надіслало попередження безпосередньо на мобільні телефони у відповідних районах», – повідомили військові.

За даними ЦАХАЛ, сирени лунали в кількох районах по всій країні після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Ізраїлю.

Пізніше стало відомо, що Іран завдав ракетного удару по військових обʼєктах в ОАЕ, Катарі і Бахрейні, також повідомлялось про вибухи в Кувейті. На виїзді з Дубаю утворилася величезні затори. Бахрейн назвав атаки на свою територію «підступними» та підтвердив, що вони були спрямовані на важливі об’єкти та інфраструктуру.