У ЄС відреагували на події в Ірані та Ізраїлі, а також закликали до стриманості

Європейський союз заявив про «серйозне занепокоєння» останніми подіями навколо Ірану та Ізраїлю та закликав сторони «уникати подальшої ескалації».

«Події в Ірані викликають велике занепокоєння. Ми перебуваємо у тісному контакті з нашими партнерами в регіоні», – йдеться у спільній заяві президента Євроради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, опублікованій Коштою в соцмережі Х.

У Брюсселі наголосили на відданості забезпеченню регіональної безпеки та стабільності, а також підкреслили «критичну важливість» ядерної безпеки і недопущення кроків, які можуть підірвати глобальний режим нерозповсюдження ядерної зброї.

У заяві також зазначено, що ЄС запровадив санкції у відповідь на дії іранської влади. Водночас ЄС послідовно просуває дипломатичні зусилля для врегулювання питань, пов’язаних із ядерною та балістичною програмами Ірану, шляхом переговорів.

У координації з державами-членами ЄС обіцяє вжити «всіх необхідних заходів» для підтримки громадян Євросоюзу, які перебувають у регіоні. Брюссель закликав усі сторони до «максимальної стриманості, захисту цивільного населення та повного дотримання міжнародного права».

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Іран «ніколи не повинен отримати ядерну зброю», а тому Лондон постійно підтримував спроби досягти переговорного врегулювання. Пріоритетом залишається безпека громадян Великої Британії в регіоні та надання їм цілодобової консульської допомоги.

Уряд також наголосив, що в межах зобов’язань щодо безпеки союзників на Близькому Сході має низку оборонних можливостей у регіоні, які нещодавно були посилені. «Ми готові захищати свої інтереси», – заявили в Лондоні, додавши, що «Британія не хоче подальшої ескалації до ширшого регіонального конфлікту».

Президент Франції Еммануель Макрон закликав до скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і заявив, що Франція «готова розгорнути необхідні ресурси» для підтримки партнерів у регіоні.

Макрон заявив, що подальша ескалація є «небезпечною для всіх і має бути припинена». За його словами, іранська влада має усвідомити необхідність «добросовісних переговорів» для завершення ядерної та балістичної програм і припинення дестабілізаційної діяльності в регіоні. Він також зазначив, що іранський народ «повинен мати можливість «вільно будувати своє майбутнє».

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до стриманості та назвала події в Ірані «глибоко тривожними». Вона підкреслила критичну важливість забезпечення ядерної безпеки та недопущення кроків, які можуть підірвати глобальний режим нерозповсюдження.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево коментуючи останні події заявив: «Іранський народ не повинен платити за вибір свого уряду». Він також висловив жаль, що «дипломатичні зусилля раніше не призвели до переговорного врегулювання».

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що атака, яку Ізраїль описує як «превентивну», «не відповідає міжнародному праву», наголосивши, що превентивні удари потребують наявності «безпосередньої та неминучої загрози».

Раніше, вранці 28 лютого, ізраїльські військові завдали удару по території Ірану, у Тегерані пролунали вибухи, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). За даними ізраїльської сторони, «атака була раптовою». Одночасно з її початком ЦАХАЛ розіслав загальнонаціональне попередження із закликом до громадян залишатися поблизу захищених приміщень.



«Це превентивне повідомлення з метою підготувати населення до можливості запуску ракет у напрямку держави Ізраїль», – йдеться у заяві військових.

За даними міністра оборони Ізраїля Ізраеля Каца, країна почала «превентивну військову операцію» проти Ірану, яка «має на меті нейтралізувати потенційну загрозу з боку Тегерану, а також запобігти можливим ударам по території Ізраїлю».

Представник Сполучених Штатів у коментарі Радіо Свобода підтвердив участь Америки в операції проти Ірану. Американський посадовець каже, що авіаудари мають на меті «послабити безпекову інфраструктуру Ірану».

Згодом лідер США Дональд Трамп зазначив, що Америка дійсно почала військову кампанію проти Ірану «для усунення загроз з боку чинного режиму». Він назвав керівництво країни «жорстокою групою людей», чия діяльність несе пряму небезпеку для США, «наших військ, нашим базам за кордоном і нашим союзникам по всьому світу».

ЗМІ писали також, що за даними іранського чиновника, країна готується до дій у відповідь, і «відповідь буде нищівною».

Згодом Іран у відповідь запустив ракети у сторону Ізраїлю, йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у соцмережі Х.

«Оборонні системи працюють, щоб перехопити загрозу. За останні кілька хвилин командування тилу надіслало попередження безпосередньо на мобільні телефони у відповідних районах», – повідомили військові.

За даними ЦАХАЛ, сирени лунали в кількох районах по всій країні після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Ізраїлю.

Пізніше стало відомо, що Іран завдав ракетного удару по військових обʼєктах в ОАЕ, Катарі і Бахрейні, також повідомляється про вибухи в Кувейті. На виїзді з Дубаю утворилася величезні затори, пишуть місцеві медіа. Бахрейн назвав атаки на свою територію «підступними» та підтвердив, що вони були спрямовані на об’єкти та інфраструктуру.